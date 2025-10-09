onedio
Enfes Bir Akşam Dizisinin Başrolleri Aslı Enver ve Engin Akyürek'in Uyumları İzleyiciyi Heyecanlandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.10.2025 - 22:51

Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi “Enfes Bir Akşam”, galasıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Başroller Aslı Enver ve Engin Akyürek, kırmızı halıda sergiledikleri uyum ve şıklıkla büyük beğeni topladı. İzleyiciler, ikilinin ekran kimyasının galada bile kendini gösterdiğini yorumlarda dile getirince, dizideki partnerliklerinin ne kadar güçlü olacağı şimdiden konuşmaya başlandı.

2.sayfa'dan Okan Mermer'in kamerasına takılan Aslı Enver ve Engin Akyürek'in yeni dizileri Enfes Bir Akşam'ın galasındaki uyumları diziyi heyecanla bekleyen sosyal medya kullanıcılarından övgü topladı.

Netflix, 2025 sonbaharında Türk izleyicisiyle buluşacak yeni dizisi “Enfes Bir Akşam” ile dikkat çekiyor.

Dizinin başrollerinde ise güzeller güzeli Aslı Enver ve karizmatik oyuncu Engin Akyürek yer alıyor.

Netflix’in yeni dizisi Enfes Bir Akşam’ın galası 9 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Başrollerini Aslı Enver ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizi, İstanbul sosyetesinin lüks dünyasında geçen dramatik bir aşk hikayesini konu alıyor. 

10 Ekim günü Netflix'te yayınlanacak dizi galasıyla da çok konuşuldu.

Yarın yayına girecek Enfes Bir Akşam dizisinin galasında boy gösteren başroller Aslı Enver ve Engin Akyürek zarafetleriyle beğeni topladı!

Kullanıcılardan gelen yorumlara birlikte bakalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
