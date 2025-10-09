Enfes Bir Akşam Dizisinin Başrolleri Aslı Enver ve Engin Akyürek'in Uyumları İzleyiciyi Heyecanlandırdı!
Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi “Enfes Bir Akşam”, galasıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.
Başroller Aslı Enver ve Engin Akyürek, kırmızı halıda sergiledikleri uyum ve şıklıkla büyük beğeni topladı. İzleyiciler, ikilinin ekran kimyasının galada bile kendini gösterdiğini yorumlarda dile getirince, dizideki partnerliklerinin ne kadar güçlü olacağı şimdiden konuşmaya başlandı.
2.sayfa'dan Okan Mermer'in kamerasına takılan Aslı Enver ve Engin Akyürek'in yeni dizileri Enfes Bir Akşam'ın galasındaki uyumları diziyi heyecanla bekleyen sosyal medya kullanıcılarından övgü topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix, 2025 sonbaharında Türk izleyicisiyle buluşacak yeni dizisi “Enfes Bir Akşam” ile dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarın yayına girecek Enfes Bir Akşam dizisinin galasında boy gösteren başroller Aslı Enver ve Engin Akyürek zarafetleriyle beğeni topladı!
Kullanıcılardan gelen yorumlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın