Enfes Bir Akşam Dizisinin Galasında Engin Akyürek ve İsmail Demirci Arasındaki Gerginlik Göze Battı!
Engin Akyürek ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı Enfes Bir Akşam dizisinin galasında yaşanan gerginlik sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Gel Konuşalım programında Ece Erken, galada Engin Akyürek ve İsmail Demirci arasında yaşanan gerilimli anları yorumladı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Enfes Bir Akşam orijinal adıyla Old Money, 10 Ekim 2025 itibarıyla tüm dünyada yayına girdi.
Netflix’in merakla beklenen dizisi Enfes Bir Akşamın 9 Ekim 2025’te İstanbul Rixos Tersane’de düzenlenen galasında, başrol oyuncuları Engin Akyürek ve İsmail Demirci arasında yaşanan bir diyalog sosyal medyada dikkat çekti.
milletin derdi bumu yani
Her şey reklam için arkadaşlar. Bakın bu diziyi konuşuyoruz mesela şu an.