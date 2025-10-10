onedio
16 Milyon Aboneli YouTube Kanalını Kapatan Enes Batur Filmi "Hayal mi Gerçek mi?"nin Adını Değiştirdi!

16 Milyon Aboneli YouTube Kanalını Kapatan Enes Batur Filmi "Hayal mi Gerçek mi?"nin Adını Değiştirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.10.2025 - 16:50

Sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden Enes Batur, sadece YouTube’daki hamleleriyle değil, sinema dünyasındaki adımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Ünlü YouTuber, başrolünü üstlendiği ilk filmi “Hayal mi Gerçek mi?”nin adını “Enes Patos: Hayal mi Riyıl mı?” olarak değiştirmesiyle dikkat çekti. 

Film afişini tamamen yenileyip, yönetmen bölümüne sürpriz bir isim eklemesi, Batur’un sosyal medyadaki sıra dışı hamleleriyle birleşince takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

Enes Batur, Türkiye'nin en tanınmış YouTuber'larından biri olarak uzun yıllar boyunca sürdürdüğü sosyal medya macerasında milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Başak Karahan, evlilik hazırlıklarıyla gündemi meşgul ederken, geçmişte aşk yaşadığı Enes Batur’un tuhaf hamleleri magazin gündemini sallamıştı.

2017–2018 yıllarında YouTube dünyasında birlikte içerik üreten ve büyük bir hayran kitlesi kazanan çift, yollarını ayırdıktan sonra uzun yıllar gündeme gelmemişti. Ancak Karahan’ın düğün hazırlıklarıyla birlikte Batur’un sosyal medyadaki hareketleri tekrar dikkat çekti.

Karahan’ın yaklaşan düğününü öğrenen Batur, önce eski fotoğraflarını kısa süreliğine profil fotoğrafı yaptı. Ardından X hesabında paylaştığı, kısa süre sonra sildiği iddialı paylaşımlar sosyal medyada tartışma başlatmıştı. Tüm bu hamlelerin ardından Karahan da sessizliğini bozmuştu.

Bir diğer şoke eden gelişme de, Batur’un YouTube kanalının adını “Enes Batur Karım da Karım” olarak değiştirmesiyle gelmişti.

Bu hamle, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, takipçileri tarafından tepki ve merakla karşılanmıştı.

Bununla birlikte Enes Batur, uzun yıllardır içerik ürettiği ve milyonlarca takipçiye sahip olduğu YouTube kanalını tamamen kapatma kararı aldı. 16 milyon abonesi olan Batur’un binlerce videosunu sildiği ortaya çıktı.

YouTube’un yanı sıra sinema dünyasına adım atan Enes Batur, filmleriyle dikkat çekmişti.

Enes Batur’un başrolünü üstlendiği ilk sinema filmi olan 'Hayal mi Gerçek mi?' filminin adını değiştirdiği görüldü.

'Enes Patos: Hayal mi Riyıl mı?' şeklinde filmin adını değiştiren Enes Batur'un filmin afişi yerine 'herhangi bir adam yazılı' bir fotoğraf eklediği de fark edildi.

Yönetmen kısmına Netanyahu'yu ekleyen ismin sosyal medya hesapları ve YouTube kanalındaki değişimlerin ardından IMDb'deki filmiyle ilgili yaptığı değişiklikler de dikkat çekti.

