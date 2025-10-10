16 Milyon Aboneli YouTube Kanalını Kapatan Enes Batur Filmi "Hayal mi Gerçek mi?"nin Adını Değiştirdi!

Enes Batur’un başrolünü üstlendiği ilk sinema filmi olan 'Hayal mi Gerçek mi?' filminin adını değiştirdiği görüldü.

'Enes Patos: Hayal mi Riyıl mı?' şeklinde filmin adını değiştiren Enes Batur'un filmin afişi yerine 'herhangi bir adam yazılı' bir fotoğraf eklediği de fark edildi.

Yönetmen kısmına Netanyahu'yu ekleyen ismin sosyal medya hesapları ve YouTube kanalındaki değişimlerin ardından IMDb'deki filmiyle ilgili yaptığı değişiklikler de dikkat çekti.