16 Milyon Aboneli YouTube Kanalını Kapatan Enes Batur Filmi "Hayal mi Gerçek mi?"nin Adını Değiştirdi!
Sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden Enes Batur, sadece YouTube’daki hamleleriyle değil, sinema dünyasındaki adımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Ünlü YouTuber, başrolünü üstlendiği ilk filmi “Hayal mi Gerçek mi?”nin adını “Enes Patos: Hayal mi Riyıl mı?” olarak değiştirmesiyle dikkat çekti.
Film afişini tamamen yenileyip, yönetmen bölümüne sürpriz bir isim eklemesi, Batur’un sosyal medyadaki sıra dışı hamleleriyle birleşince takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.
Enes Batur, Türkiye'nin en tanınmış YouTuber'larından biri olarak uzun yıllar boyunca sürdürdüğü sosyal medya macerasında milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.
Bir diğer şoke eden gelişme de, Batur’un YouTube kanalının adını “Enes Batur Karım da Karım” olarak değiştirmesiyle gelmişti.
YouTube’un yanı sıra sinema dünyasına adım atan Enes Batur, filmleriyle dikkat çekmişti.
