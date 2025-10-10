onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Galada Aralarındaki Tansiyon Yükselmişti: Engin Akyürek ve İsmail Demirci'den Gündem Olan Görüntülere Yanıt!

Galada Aralarındaki Tansiyon Yükselmişti: Engin Akyürek ve İsmail Demirci'den Gündem Olan Görüntülere Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.10.2025 - 00:09

2025’in merakla beklenen dizilerinden biri olan ve başrollerini Aslı Enver ve Engin Akyürek'in paylaştığı Enfes Bir Akşam 10 Ekim günü Netflix'te izleyiciyle buluştu. 

Enfes Bir Akşam dizisinin galası 9 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Rixos Tersane'de düzenlendi. Geceye damgasını vuran anlar ise İsmail Demirci ve Engin Akyürek'in gerildiği dakikalar oldu.

Sosyal medyada büyük ses getiren o anların ardından iki oyuncu da aralarının kötü olduğuyla ilgili iddialara bulaştı. Engin Akyürek ve İsmail Demirci'den iddiaların ardından manidar bir paylaşım geldi. Onedio magazin ekibi olarak sizin için detayları ele aldık! Gelin birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

9 Ekim 2025’te İstanbul Rixos Tersane’de düzenlenen Enfes Bir Akşam dizisinin galasında, başrol oyuncuları Engin Akyürek ve İsmail Demirci arasında yaşanan gerginlik kısa sürede manşetleri sardı.

9 Ekim 2025’te İstanbul Rixos Tersane’de düzenlenen Enfes Bir Akşam dizisinin galasında, başrol oyuncuları Engin Akyürek ve İsmail Demirci arasında yaşanan gerginlik kısa sürede manşetleri sardı.

İsmail Demirci, muhabirlerin sorusuna “Bu akşam enfes bir akşam” şeklinde yanıt verirken, Engin Akyürek'in “İsmail, sen dizinin sözcüsü olabilir misin?” diyerek karşılık verdiği o anlarda ortamdaki gerilim giderek yükselmişti.

Oyuncuların mimikleri ikili arasındaki gerginlikle ilgili ipuçları verirken kullanıcılar da Engin Akyürek'in bu tavrını 'egolu' bulduklarını belirtmişti.

O anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken ve ikilinin arasının kötü olduğu iddialarını doğuran o anların ardından İsmail Demirci ve Engin Akyürek hesaplarından yaptıkları paylaşımla yorumlara yanıt verdi.

Sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken ve ikilinin arasının kötü olduğu iddialarını doğuran o anların ardından İsmail Demirci ve Engin Akyürek hesaplarından yaptıkları paylaşımla yorumlara yanıt verdi.

Gala sırasında muhabirlere verdiği yanıt sonrası Enfes Bir Akşam dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek'in çıkışıyla karşı karşıya kalan İsmail Demirci oyuncunun yeni dizisinin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaştı. Demirci, Bereketli Topraklar dizisiyle ilgili iyi dileklerini 'Yolun açık olsun kardeşim' ifadeleriyle dile getirdi.

Engin Akyürek de o paylaşımı hikayesine ekleyerek 'Sağ ol kardeşim' şeklinde cevap verdi.

Kullanıcıların dizinin reklamını yapmak için ortaya atıldığını düşündüğü o anların üzerine gelen bu etkileşim dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın