Galada Aralarındaki Tansiyon Yükselmişti: Engin Akyürek ve İsmail Demirci'den Gündem Olan Görüntülere Yanıt!

2025’in merakla beklenen dizilerinden biri olan ve başrollerini Aslı Enver ve Engin Akyürek'in paylaştığı Enfes Bir Akşam 10 Ekim günü Netflix'te izleyiciyle buluştu.

Enfes Bir Akşam dizisinin galası 9 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Rixos Tersane'de düzenlendi. Geceye damgasını vuran anlar ise İsmail Demirci ve Engin Akyürek'in gerildiği dakikalar oldu.

Sosyal medyada büyük ses getiren o anların ardından iki oyuncu da aralarının kötü olduğuyla ilgili iddialara bulaştı. Engin Akyürek ve İsmail Demirci'den iddiaların ardından manidar bir paylaşım geldi. Onedio magazin ekibi olarak sizin için detayları ele aldık! Gelin birlikte bakalım...