Uyuşturucu Operasyonunda İfade Veren Talu Kardeşler Birbiriyle Karıştırılınca Deren Talu'nun Sabrı Taştı!
Uyuşturucu operasyonu sırasında muhabirlerin kadrajlarına yakalanan Deren ve Derin Talu kardeşler gündeme oturdu. Derin Talu operasyon sırasında magazin muhabirlerinin kameralarına takılan görüntülerde pijamasıyla dikkat çekerken o anlar tartışmaları başlatmıştı.
Birbirlerine benzerliklerinin yanı sıra isimleriyle de zaman zaman karıştırılan Talu kardeşler o görüntülerde karıştırılınca Deren Talu konuya açıklık getirdi. Onedio magazin ekibi olarak sizin için detayları ele aldık! Gelin birlikte bakalım...
Derin ve Deren Talu, 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeleri alınmak üzere evlerinden alındı.
Şafak operasyonuyla alınan Derin Talu'nun üzerindeki kıyafet dikkat çekerken kullanıcıların yaptığı yorumlara cevap Deren Talu'dan geldi.
O görüntülerde kardeşi Derin'le karıştırılan ve sosyal medyadaki kareleriyle karşılaştırılan Deren Talu konuya açıklık getirdi.
Ateş olmayan yerden duman çikmazmış,asıl önemli konuya gelsene derin misin deren misin nesin bedenine takmış 🤢