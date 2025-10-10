onedio
article/comments
Uyuşturucu Operasyonunda İfade Veren Talu Kardeşler Birbiriyle Karıştırılınca Deren Talu'nun Sabrı Taştı!

Uyuşturucu Operasyonunda İfade Veren Talu Kardeşler Birbiriyle Karıştırılınca Deren Talu'nun Sabrı Taştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.10.2025 - 23:27

Uyuşturucu operasyonu sırasında muhabirlerin kadrajlarına yakalanan Deren ve Derin Talu kardeşler gündeme oturdu. Derin Talu operasyon sırasında magazin muhabirlerinin kameralarına takılan görüntülerde pijamasıyla dikkat çekerken o anlar tartışmaları başlatmıştı.

Birbirlerine benzerliklerinin yanı sıra isimleriyle de zaman zaman karıştırılan Talu kardeşler o görüntülerde karıştırılınca Deren Talu konuya açıklık getirdi. Onedio magazin ekibi olarak sizin için detayları ele aldık! Gelin birlikte bakalım...

Derin ve Deren Talu, 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeleri alınmak üzere evlerinden alındı.

Şafak operasyonuyla alınan Derin Talu'nun üzerindeki kıyafet dikkat çekerken kullanıcıların yaptığı yorumlara cevap Deren Talu'dan geldi.

Şafak operasyonuyla alınan Derin Talu'nun üzerindeki kıyafet dikkat çekerken kullanıcıların yaptığı yorumlara cevap Deren Talu'dan geldi.

Deren Talu ve Derin Talu'nun benzerliği zaman zaman sosyal medya üzerinden dikkat çekiyor, ikili isimlerinin benzerliği yüzünden de karıştırılıyordu.

Fakat bu sefer Deren Talu'nun sabrı taştı.

O görüntülerde kardeşi Derin'le karıştırılan ve sosyal medyadaki kareleriyle karşılaştırılan Deren Talu konuya açıklık getirdi.

O görüntülerde kardeşi Derin'le karıştırılan ve sosyal medyadaki kareleriyle karşılaştırılan Deren Talu konuya açıklık getirdi.

Bir kullanıcının 'Burada 34 beden operasyonda 46 beden olduğunu gördü tüm ülke' yorumuna 'Kardeşim o, ben değilim' şeklinde yanıt veren Deren Talu, yanlış anlaşılmayı böyle düzeltti.

