Kuruluş Orhan'la Ekranlara Geri Dönen Mert Yazıcıoğlu'nun Bölüm Başı Alacağı Ücret Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
14.10.2025 - 13:43

Kuruluş Osman'ın ardından Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’in gençlik dönemi anlatıldığı ve yeni sezonunda ekranlara 'Kuruluş Orhan' adıyla gelecek dizi için geri sayım başladı. 

Başrolünü Mert Yazıcıoğlu'nun üstlenmesiyle büyük heyecan yaratan diziden yakışıklı oyuncunun bölüm başı alcağı ücret ise büyük merak konusu olmuştu.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında eski adı 'Kuruluş Osman' olan Kuruluş Orhan'da Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücreti açıkladı.

Kuruluş Osman'ın 22 Ekim Çarşamba günü yeni sezonu "Kuruluş Orhan" adıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Mert Yazıcıoğlu, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 7. sezonunda Orhan Bey karakteriyle başrolü üstlenmiş, bu gelişme, Burak Özçivit’in diziye veda etmesinin ardından gerçekleşmiş ve dizinin hikayesinde de önemli bir değişime yol açmıştı.

Mehmet Üsündağ'ın Gel Konuşalım programında ortaya attığı iddiaya göre Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Orhan'dan bölüm başı kazanacağı ücret belli oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
