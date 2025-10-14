Kuruluş Orhan'la Ekranlara Geri Dönen Mert Yazıcıoğlu'nun Bölüm Başı Alacağı Ücret Belli Oldu!
Kuruluş Osman'ın ardından Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’in gençlik dönemi anlatıldığı ve yeni sezonunda ekranlara 'Kuruluş Orhan' adıyla gelecek dizi için geri sayım başladı.
Başrolünü Mert Yazıcıoğlu'nun üstlenmesiyle büyük heyecan yaratan diziden yakışıklı oyuncunun bölüm başı alcağı ücret ise büyük merak konusu olmuştu.
Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında eski adı 'Kuruluş Osman' olan Kuruluş Orhan'da Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücreti açıkladı.
Kuruluş Osman'ın 22 Ekim Çarşamba günü yeni sezonu "Kuruluş Orhan" adıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Mehmet Üsündağ'ın Gel Konuşalım programında ortaya attığı iddiaya göre Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Orhan'dan bölüm başı kazanacağı ücret belli oldu.
