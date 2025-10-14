onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dizilerdeki Zenginlerin Neden Android Telefon Kullandığı Merak Edildi: Set Çalışanı Yener Yalçın Yanıtladı

Dizilerdeki Zenginlerin Neden Android Telefon Kullandığı Merak Edildi: Set Çalışanı Yener Yalçın Yanıtladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.10.2025 - 11:02

Dizisever izleyicilerin aklı yine bir soruyla karıştı. Her dizide muhakkak zengin bir aile görüyoruz. Artık dizilerimizin olmazsa olmazı haline geldi. Ancak lüks yaşamlarının yanı sıra telefon tercihlerine bakıldığında genellikle uygun fiyatlı telefonlar kullandıkları görülüyor. Bir TikTok kullanıcısı da fenomen set çalışanı Yener Yalçın’a “Adamların milyonları olmasına rağmen neden normal bir android telefon kullanıyorlar?” sorusunu yöneltti. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte yanıt 👇

Marka anlaşmaları dizilerin bütçeleri için önemli hususlardan.

Marka anlaşmaları dizilerin bütçeleri için önemli hususlardan.

Gerçek hayata en yakın kurgular yapılsa da bazen çelişen durumlar olabiliyor. Bu durum özellikle TV’de yaşanıyor. Lüks yaşamın tasviri dijital projelerde daha gerçekçi olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın