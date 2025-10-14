Dizilerdeki Zenginlerin Neden Android Telefon Kullandığı Merak Edildi: Set Çalışanı Yener Yalçın Yanıtladı

Dizisever izleyicilerin aklı yine bir soruyla karıştı. Her dizide muhakkak zengin bir aile görüyoruz. Artık dizilerimizin olmazsa olmazı haline geldi. Ancak lüks yaşamlarının yanı sıra telefon tercihlerine bakıldığında genellikle uygun fiyatlı telefonlar kullandıkları görülüyor. Bir TikTok kullanıcısı da fenomen set çalışanı Yener Yalçın’a “Adamların milyonları olmasına rağmen neden normal bir android telefon kullanıyorlar?” sorusunu yöneltti. Gelin detaylara geçelim!