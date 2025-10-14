TİAK’tan Kanallara Gönderilmeden Önce Sosyal Medyaya Sızan Reyting Sonuçları Hakkında Açıklama Geldi

Kamuoyunun dikkatine,

Sosyal medyada yer alan ve “reyting skandalı” başlığı ile yayılan haberler üzerine, kurumumuz TİAK A.Ş. adına bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyoruz. Söz konusu paylaşımlarda yer alan ve televizyon izleyici ölçüm sistemimizin güvenilirliğine, şeffaflığına ve ticari itibarına gölge düşürmeyi hedefleyen iddialar, gerçekleri yansıtmamaktadır.

Sistemimizin Güvenilirliği ve İtibarı Hakkında:

Televizyon İzleyici Ölçümü (reyting) sistemimiz, ulusal ve uluslararası standartlara en üst düzeyde uyumlu, bağımsız ve şeffaf bir metodoloji ile yürütülmektedir. Sistemimizin işleyişi, güvenilirliği ve veri bütünlüğü konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tasarlanmış ve denetlenmektedir. “Skandal” gibi, hiçbir somut dayanağı olmayan bir ifadenin tüm sektör için hayati önem taşıyan bu ticari varlığa ve kamuoyunun güvenine zarar verme dışında bir amaca hizmet etmeyeceği açıktır.

Yaşanan Teknik Gecikme ve İlk 100 Program Tablosu Hakkında:

Bahsi geçen günde, teknik nedenlerle abonelerimize günlük verinin maille gönderiminde planlanan saatte bir aksama yaşanmıştır. Bu süreçle ilgili olarak abonelerimiz zamanında bilgilendirilmiştir.

Tam zamanlı ölçülen kanallar, kendilerine sağlanan özel yazılım aracılığıyla, dakikalık bazdaki tüm ham verilere doğrudan erişebilmekte ve kendi analizlerini (İlk 100 program tabloları dahil) gerçekleştirebilmektedir.

Yaşanan gecikme, yazılım üzerinden veri akışı değil, aynı verileri içeren “İlk 100 Program” tablolarının e-posta yoluyla otomatik dağıtımı kısmında olmuştur.

Dolayısıyla, abonelerimiz e-posta ile kendilerine ulaşan tablolardan önce doğrudan yazılım sistemi üzerinden aynı verilere ulaşarak söz konusu tabloları kendileri oluşturma imkanına sahiptir. E-posta ile daha sonra paylaşılan tablolar, sistem üzerinden erişilen verilerle tamamen aynıdır.

Sosyal medyada dolaşıma giren tablonun kaynağı ve nasıl sızdırıldığı konusu, bizim kontrol ve sorumluluk alanımız dışındadır. Verilerin yasadışı yollarla paylaşılmasını ve bu paylaşımlar üzerinden sektöre yönelik asılsız iddiaların üretilmesini, hukuki yaptırım haklarımız saklı kalmak üzere, en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Kamuoyunu, özellikle sosyal medyada yer alan, kaynağı belirsiz, sansasyonel ve yanıltıcı bilgilere itibar etmemeye davet ediyoruz. Sektörümüzün en değerli varlığı olan güven ilkesinden asla taviz vermeyeceğimizi, sistemimizin ve verilerimizin güvenilirliğini korumak için tüm teknik ve idari önlemleri almaya devam edeceğimizi kamuoyuna Saygıyla duyururuz.

TİAK A.Ş.