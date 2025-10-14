onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026 Ne Zaman Başlıyor? Survivor 2026 Kadrosu Belli Olmaya Başladı, İlk Yarışmacı Bayhan

Survivor 2026 Ne Zaman Başlıyor? Survivor 2026 Kadrosu Belli Olmaya Başladı, İlk Yarışmacı Bayhan

Acun Ilıcalı survivor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 09:36

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı! Survivor 2026'nın bu yılki formatı All Star-Ünlüler olarak belirlendi. İlk yarışmacının kim olacağı konusunda büyük bir merak vardı ve bu heyecanı Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama ile son buldu. Yarışmacılar birer birer belli olmaya başlarken Survivor'ın başlangıç tarihi ise merak konusu oldu. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak? All Star-Ünlüler kadrosunda kimler yer alacak? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 Ne zaman?

Survivor 2026 Ne zaman?

Televizyon ekranlarının popüler yarışma programı Survivor, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuruları hâlâ devam ediyor. Hatta bazı yarışmacıların kim olduğu da belirlenmiş durumda. Ancak, yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı! 

Geçtiğimiz yıl Survivor Ünlüler - Gönüllüler, 1 Ocak 2025 tarihinde başlamıştı. Yarışmanın final bölümü ise 13 Haziran'da ekrana gelmişti. 

Bu nedenle, yeni sezonun da benzer bir takvimle izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yani, yeni sezonun Ocak ayında başlayıp Haziran ayında sona ereceği tahmin ediliyor. TV 8 ya da Acun Ilıcalı tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise haberimizde yer alacak.

Survivor 2026 All Star-Ünlüler Kadrosunda Kimler Yer Alacak?

Survivor 2026 All Star-Ünlüler Kadrosunda Kimler Yer Alacak?

Survivor 2026 All Star-Ünlüler sezonunda yarışacak ilk isim belli oldu. Ünlüler kadrosunda yerini alan ilk isim Bayhan olarak açıklandı. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan haber, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bayhan'ın bu sezonla ilgili heyecanı da ilk açıklamasıyla birlikte ortaya çıktı.

Bomba iddia ise kadronun şekillenmeye başladığını hissettirdi! Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın Derin Talu'ya Survivor için teklif götürdüğü iddiaları gündeme gelmişti. Derin Talu'nun spor yapmaya başladığını açıklaması, bu iddiaları daha da güçlendirmişti. Bu kez ise Survivor Bilgi isimli bir sosyal medya hesabı, Derin Talu'nun Survivor'da yarışacağını iddia etti. Şimdilik bu iddiaların doğruluğu konusunda net bir bilgi yok, ancak yakın zamanda durumun netleşmesi bekleniyor.

Kadronun devamı için de henüz heyecanlı bekleyiş sürüyor!

Survivor Yarışmacıları Ne Zaman Açıklanacak?

Survivor Yarışmacıları Ne Zaman Açıklanacak?

2026 yılında seyirci ile buluşacak olan Survivor yarışmasının kadrosunda yer alacak ilk isim, ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan olarak resmiyet kazandı. Yarışmada yer alacak diğer tanınmış isimlerin de, önümüzdeki haftalarda (Ekim - Kasım ayında) belli olması bekleniyor.

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler'de Kim Şampiyon Olmuştu?

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler'de Kim Şampiyon Olmuştu?

Milyonları TV 8 ekranlarına kilitleyen Survivor 2025 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim Adem Kılıççı olmuştu. Gelin bir de 2025 sezonunun All Star-Gönüllüler kadrosunu hatırlayalım: 

2025 Survivor All Star takımında; İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan KaracakayaYağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer almıştı. 

Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan mücadele etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın