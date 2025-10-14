Survivor 2026 Ne Zaman Başlıyor? Survivor 2026 Kadrosu Belli Olmaya Başladı, İlk Yarışmacı Bayhan

Televizyon ekranlarının popüler yarışma programı Survivor, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuruları hâlâ devam ediyor. Hatta bazı yarışmacıların kim olduğu da belirlenmiş durumda. Ancak, yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı!

Geçtiğimiz yıl Survivor Ünlüler - Gönüllüler, 1 Ocak 2025 tarihinde başlamıştı. Yarışmanın final bölümü ise 13 Haziran'da ekrana gelmişti.

Bu nedenle, yeni sezonun da benzer bir takvimle izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yani, yeni sezonun Ocak ayında başlayıp Haziran ayında sona ereceği tahmin ediliyor. TV 8 ya da Acun Ilıcalı tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise haberimizde yer alacak.