Dilan Çıtak Kimdir, Kaç Yaşında? İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Survivor'a mı Katıldı?

survivor İbrahim Tatlıses
29.10.2025 - 14:07

'Kal Benim İçin', 'Kasko' ve 'Çık Dışarı' gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Dilan Çıtak, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bu kez de Survivor 2026'nın kadrosunda yer almasına ilişkin iddia ile gözleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda yer alacağı ise Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında ve nereli? 

İşte, detaylar...

Dilan Çıtak Kimdir?

Müzikle ilgilenmeye babasının etkisiyle başlayan Dilan Çıtak, kardeşi İdo Tatlıses gibi Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak eğitim aldı. Burada şan eğitimi alan Çıtak, aynı zamanda piyano ve keman dersleri de aldı. 2 yıl keman ve 4 yıl piyano çaldıktan sonra kemanı bırakıp piyano çalmaya devam etti. 

Kariyer hayatına da müzik ile devam eden Dilan Çıtak, yaptığı açıklamalarla ve babası ile arasındaki ilişki ile de sık sık gündeme geliyor. 

Dilan Çıtak Tatlıses Kaç Yaşında?

2 Aralık 1989'da dünyaya gelen Dilan Çıtak, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. 

Dilan Çıtak Aslen Nereli?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, İstanbul'da dünyaya gelmiş ancak baba tarafından Şanlıurfalı'dır.

Dilan Tatlıses'in Annesi Kimdir?

Dilan Çıtak Tatlıses, ünlü Türk şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak'ın kızıdır. Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kısa süreli bir ilişkinin ardından Dilan'ı dünyaya geldi. Ancak İbrahim Tatlıses, kızı ilgili sorumluluğu kabul etmeyince, Işıl Çıtak, Dilan'ı tek başına büyüttü.

İbrahim Tatlıses daha sonra kızını kabul etse de Dilan Çıtak soyadını, annesi Işıl Çıtak'ın eşi Cem Çıtak'tan aldı. 

Dilan Çıtak Evli mi? Eşi Kim? 

Dilan Çıtak, 2022 yılında Levent Dörter ile dünyaevine girdi.

Dilan Çıtak'ın Eğitimi ve Müzik Kariyeri

Eğitim hayatı boyunca müzikallerde ve korolarda yer alan Dilan Çıtak, caz orkestralarında solistlik yaptı. Ayrıca, Pera Tiyatrosu'nda iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında, dil ve müzik eğitimi almak üzere Amerika'ya gitti. 'Berklee College Of Music' öğrencileri ile birlikte çeşitli konserler verdi ve bu konserlerde büyük sahnelerde yer aldı (Harper’s Ferry, Wally’s Cafe, 939 Cafe). Kendi alanında birçok başarıya imza atmış olan 'The Julliard School' mezunu bir Amerikalı vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıl süren dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye döndü ve İTÜ İngilizce Müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

İskender Paydaş'ın 'Zamansız Şarkılar' grubunda vokalist olarak görev yapan Çıtak'ın en popüler parçaları ise 'Kal Benim İçin', 'Kasko' ve 'Çık Dışarı'.

Dilan Çıtak Survivor'a mı Katıldı?

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak bir ünlü ismi daha açıkladı. Ünlü şarkıcı Bayhan ve Keremcen'in ardından Survivor'a katılacağı belli olan üçüncü isim İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses oldu.

Dilan Çıtak'ın Şarkıları

  • Kal Benim İçin (Babamdan Kalma Albümü)

  • Kasko

  • Çık Dışarı

  • Dom Dom Kurşunu (Babamdan Kalma Albümü)

  • Haydi Söyle (Babamdan Kalma Albümü)

  • Bir Kulunu Çok Sevdim (Babamdan Kalma Albümü)

  • Maalesef (Babamdan Kalma Albümü)

