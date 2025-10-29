Dilan Çıtak Kimdir, Kaç Yaşında? İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Survivor'a mı Katıldı?

Müzikle ilgilenmeye babasının etkisiyle başlayan Dilan Çıtak, kardeşi İdo Tatlıses gibi Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak eğitim aldı. Burada şan eğitimi alan Çıtak, aynı zamanda piyano ve keman dersleri de aldı. 2 yıl keman ve 4 yıl piyano çaldıktan sonra kemanı bırakıp piyano çalmaya devam etti.

Kariyer hayatına da müzik ile devam eden Dilan Çıtak, yaptığı açıklamalarla ve babası ile arasındaki ilişki ile de sık sık gündeme geliyor.

Dilan Çıtak Tatlıses Kaç Yaşında?

2 Aralık 1989'da dünyaya gelen Dilan Çıtak, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Dilan Çıtak Aslen Nereli?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, İstanbul'da dünyaya gelmiş ancak baba tarafından Şanlıurfalı'dır.