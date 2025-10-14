Sezon Bomba Gibi Geliyor, Şimdiden Ortalık Alev Aldı: İddiaya Göre Derin Talu, Survivor 2026 Kadrosuna Katıldı
Survivor 2026 için geri sayım başladı! All Star-Ünlüler formatında yayınlanacak Survivor 2026'nin ilk yarışmacısı ortalığı epey hareketlendirmişti. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2026'nin ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan olmuştu. Oldukça heyecanlı olduğu görülen Bayhan'ın ardından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre, Derin Talu Survivor 2026'da yarışacak!
Survivor 2026 All Star-Ünlüler'in ilk yarışmacısı Bayhan oldu.
Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor: İddiaya göre, Derin Talu Survivor 2026'da yarışacak!
