Sezon Bomba Gibi Geliyor, Şimdiden Ortalık Alev Aldı: İddiaya Göre Derin Talu, Survivor 2026 Kadrosuna Katıldı

Sezon Bomba Gibi Geliyor, Şimdiden Ortalık Alev Aldı: İddiaya Göre Derin Talu, Survivor 2026 Kadrosuna Katıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.10.2025 - 08:24

Survivor 2026 için geri sayım başladı! All Star-Ünlüler formatında yayınlanacak Survivor 2026'nin ilk yarışmacısı ortalığı epey hareketlendirmişti. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2026'nin ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan olmuştu. Oldukça heyecanlı olduğu görülen Bayhan'ın ardından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, Derin Talu Survivor 2026'da yarışacak!

Survivor 2026 All Star-Ünlüler'in ilk yarışmacısı Bayhan oldu.

Survivor 2026 All Star-Ünlüler'in ilk yarışmacısı Bayhan oldu.

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu haberin ardından sosyal medyada bu konu çokça konuşuldu ve sezonun oldukça renkli geçeceği şimdiden belli olmuş oldu. Bayhan'dan da konuya ilişkin ilk açıklama geldi ve onun da sezona dair heyecanını hep birlikte görmüş olduk.

Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor: İddiaya göre, Derin Talu Survivor 2026'da yarışacak!

Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor: İddiaya göre, Derin Talu Survivor 2026'da yarışacak!
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın Derin Talu'ya Survivor için teklif götürdüğü iddia edilmişti. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından spora başladığını açıklayan Derin Talu, bu iddiaları bir nebze de olsa güçlendirmişti. Survivor'la ilgili bilgiler paylaşan Survivor Bilgi adlı X hesabı, Derin Talu'nun Survivor'da olduğunu iddia etti. Bakalım iddiaların aslı var mı, yok mu? Yakında bu durum netleşir!

