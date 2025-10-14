Sezon Bomba Gibi Geliyor, Şimdiden Ortalık Alev Aldı: İddiaya Göre Derin Talu, Survivor 2026 Kadrosuna Katıldı

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın Derin Talu'ya Survivor için teklif götürdüğü iddia edilmişti. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından spora başladığını açıklayan Derin Talu, bu iddiaları bir nebze de olsa güçlendirmişti. Survivor'la ilgili bilgiler paylaşan Survivor Bilgi adlı X hesabı, Derin Talu'nun Survivor'da olduğunu iddia etti. Bakalım iddiaların aslı var mı, yok mu? Yakında bu durum netleşir!