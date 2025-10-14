Dizi Sektöründe Kriz: Sorun 'CRP' mi? Artan Maliyetler, Reytingler, Reklamlar Dizi Sektörünün Sonunu Getiriyor
Yeni sezonda yayınlanan yerli dizilerin sosyal medya etkisi her ne kadar çok daha büyük olsa da dizi sektöründeki kriz devam ediyor. Kanalların yapımcılardan bütçe revizyonu istediği dizi sektöründe işler giderek kötüleşiyor.
Dizi sektörü nereye gidiyor, reytingler ve reklamlar dizileri nasıl etkiliyor? Gelin birlikte bakalım...
Kaynak: Oda TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting Sonuçları ve Reklam Gelirleri Diziler İçin Neden Önemli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Total izleyiciye hitap eden işlerin reytingleri arttı. Bu da CRP birim fiyatının artmamasına neden oldu.
Dizilerin maliyeti karşılaması için kaç reyting alması gerek?
Bir dizinin en az 13 bölümünü yapımcının cepten finanse etmesi gerekiyor.
TRT dizileri reytinglerden etkileniyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dizinin bölüm başı maliyeti ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın