onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Her Şey mi Yakışır: Şükrü Özyıldız’ın Kuruluş Orhan Setinden Kostümlü Fotoğrafı Beğenileri Topladı!

Her Şey mi Yakışır: Şükrü Özyıldız’ın Kuruluş Orhan Setinden Kostümlü Fotoğrafı Beğenileri Topladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.10.2025 - 12:56

Altı sezondur ATV’de ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi, epey bir değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı. Burak Özçivit’in kaşede anlaşamaması iddialarıyla diziden ayrılması adeta acil durum çağrısına dönüşmüştü. Sonuç olarak ise hem kadro hem de hikaye değişmişti. Şükrü Özyıldız da kadroya dahil olan isimlerden olmuştu. Şimdiyse Özyıldız’ın kostümlü hali sosyal medyada paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Gelin birlikte görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer alacağı yeni adıyla Kuruluş Orhan için geri sayım başladı.

Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer alacağı yeni adıyla Kuruluş Orhan için geri sayım başladı.

Kuruluş Orhan ilk bölüm ne zaman?

22 Ekim Çarşamba günü yeni sezon açılışı yapacak olan dizi, sezon arasındaki değişim hareketlilikleri nedeniyle sık sık gündemdeydi. Bu sebeple yeni sezonu da merakından ilgiyle karşılayacak izleyiciler var.

Şükrü Özyıldız da Komutan Vasilyus karakteri için anlaşma sağlamıştı.

Şükrü Özyıldız da Komutan Vasilyus karakteri için anlaşma sağlamıştı.

Özyıldız’ın kostümlü hali, “Her şey mi yakışır” dedirtti. Hayranlar Mert Yazıoğlu ve Şükrü Özyıldız’ın bir arada olacak sahneleri için şimdiden heyecanlı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın