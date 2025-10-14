Her Şey mi Yakışır: Şükrü Özyıldız’ın Kuruluş Orhan Setinden Kostümlü Fotoğrafı Beğenileri Topladı!
Altı sezondur ATV’de ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi, epey bir değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı. Burak Özçivit’in kaşede anlaşamaması iddialarıyla diziden ayrılması adeta acil durum çağrısına dönüşmüştü. Sonuç olarak ise hem kadro hem de hikaye değişmişti. Şükrü Özyıldız da kadroya dahil olan isimlerden olmuştu. Şimdiyse Özyıldız’ın kostümlü hali sosyal medyada paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Gelin birlikte görelim!
Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer alacağı yeni adıyla Kuruluş Orhan için geri sayım başladı.
Şükrü Özyıldız da Komutan Vasilyus karakteri için anlaşma sağlamıştı.
