Cannes Sokaklarında Görüntülenen Çağatay Ulusoy Yakışıklılığıyla X Kullanıcılarını Kendine Hayran Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.10.2025 - 16:02

Eşref Rüya ekibi, diziyi tanıtmak için Cannes'da boy gösterdi. Çağatay Ulusoy, karizmatik duruşu ve yakışıklılığıyla tüm bakışları üzerine çekti. Eşref Tek karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy'un Cannes'daki yakışıklılığı X'te gündem oldu.

Eşref Rüya’nın yıldız isimleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Cannes'da gerçekleşen etkinlik sırasında, kırmızı halıyı adeta şova çevirdi.

Eşref Rüya’nın yıldız isimleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Cannes'da gerçekleşen etkinlik sırasında, kırmızı halıyı adeta şova çevirdi.

Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Eşref Tek karakterinin karizmasını kırmızı halıya taşıdı. Yakışıklılığı ve duruşuyla tüm bakışları toplayan Ulusoy klasik tarzı ve arabasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bugün Cannes sokaklarında görüntülenen isim karizmasıyla X kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
