Cannes Sokaklarında Görüntülenen Çağatay Ulusoy Yakışıklılığıyla X Kullanıcılarını Kendine Hayran Bıraktı!
Eşref Rüya ekibi, diziyi tanıtmak için Cannes'da boy gösterdi. Çağatay Ulusoy, karizmatik duruşu ve yakışıklılığıyla tüm bakışları üzerine çekti. Eşref Tek karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy'un Cannes'daki yakışıklılığı X'te gündem oldu.
Eşref Rüya’nın yıldız isimleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Cannes'da gerçekleşen etkinlik sırasında, kırmızı halıyı adeta şova çevirdi.
