onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Önce Icardi'yi Sonra L-Gante'yi Hayata Küstüren Wanda Nara, Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!

Önce Icardi'yi Sonra L-Gante'yi Hayata Küstüren Wanda Nara, Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.10.2025 - 00:10

Icardi'nin biricik aşkı ve menajeri olarak hayatımıza giren, belalısı olarak da çıkan Wanda Nara, magazin gündeminde adından bahsettirmeye devam ediyor. 

Bir süredir yalnızları oynayan Wanda Nara, bu sefer de yeni sevgilisi, bir nevi kurbanıyla gündemde! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatımıza Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin eşi ve menajeri olarak giren Wanda Nara'yı ilk tanıdığımızda magazinde bu kadar etkili olacağını bilmiyorduk.

Hayatımıza Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin eşi ve menajeri olarak giren Wanda Nara'yı ilk tanıdığımızda magazinde bu kadar etkili olacağını bilmiyorduk.

Icardi'yle oldukça karmaşık bir geçmişe sahip olan ve yanından bir an olsun ayrılmayan Wanda Nara hep kaosları ve çıkardığı olaylarla gündeme geldi. Son vuruşunu ise geçtiğimiz sene yapmıştı. Bir anda yabancı basında Wanda'nın Icardi'den boşanmak istediği dedikoduları dolaşmaya başladı. Başta akılalmaz gelse de toksik Wanda Nara, birkaç gün içinde iddiaları bizzat doğruladı. 

Hemen akabinde klibinde rol aldığı L-Gante ile dudak dudağa yakalanan Wanda Nara, L-Gante'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Oldukça çekişmeli geçen boşanma davası süresince aklınıza gelebilecek her türlü çirkinlik yaşandı. İşin içine hiçbir günahı olmayan çocuklar bile dahil edildi...

Toksiklikte rakibi olmayan Wanda Nara ve Icardi, 21 Mart'ta resmi olarak boşandı.

Wanda Nara'nın L-Gante'yle hepimizin gözüne gözüne sokarak yaşadığı aşk, boşanmanın sonuna kadar bile sürmedi.

Wanda Nara'nın L-Gante'yle hepimizin gözüne gözüne sokarak yaşadığı aşk, boşanmanın sonuna kadar bile sürmedi.

Öte yandan Wanda'yı kaybetmemek için uzun bir süre direnen Icardi'nin kafası bir noktada atmıştı ve yoluna devam etmeye karar vermişti. Wanda Nara'nın ezeli rakibi China Suarez'le aşk yaşamaya başlayan Icardi, Wanda'dan daha başarılı çıktı. 

Wanda L-Gante'yle olduramadı ama China Suarez ve Icardi hala tam gaz devam ediyor!

Şimdi hazırsanız sizi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi, bir nevi yeni kurbanıyla tanıştırmak isteriz.

Şimdi hazırsanız sizi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi, bir nevi yeni kurbanıyla tanıştırmak isteriz.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaşan Wanda Nara, yeni aşkını da cümle aleme duyurdu.

Beyefendinin hesabıyla ortak paylaşım yaptı üstelik! Adının Martin Migueles olduğunu öğrendik haliyle. Fakat bir detay dikkat çekti. @martin_migueles isimli hesabın bir tane bile fotoğrafının olmaması... 

Ne diyorsunuz? Yeni bir kıskandırma çabası mı? Hakikaten yeni sevgili mi? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın