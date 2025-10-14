Önce Icardi'yi Sonra L-Gante'yi Hayata Küstüren Wanda Nara, Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!

Icardi'yle oldukça karmaşık bir geçmişe sahip olan ve yanından bir an olsun ayrılmayan Wanda Nara hep kaosları ve çıkardığı olaylarla gündeme geldi. Son vuruşunu ise geçtiğimiz sene yapmıştı. Bir anda yabancı basında Wanda'nın Icardi'den boşanmak istediği dedikoduları dolaşmaya başladı. Başta akılalmaz gelse de toksik Wanda Nara, birkaç gün içinde iddiaları bizzat doğruladı.

Hemen akabinde klibinde rol aldığı L-Gante ile dudak dudağa yakalanan Wanda Nara, L-Gante'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Oldukça çekişmeli geçen boşanma davası süresince aklınıza gelebilecek her türlü çirkinlik yaşandı. İşin içine hiçbir günahı olmayan çocuklar bile dahil edildi...

Toksiklikte rakibi olmayan Wanda Nara ve Icardi, 21 Mart'ta resmi olarak boşandı.