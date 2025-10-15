Kalp Krizi Geçiren Fatih Ürek Endişelendirdi: Demet Akalın Hastaneye Koştu, Ebru Gündeş Arkadaşına Seslendi!
Geçtiğimiz saatlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve 24 saat boyunca yoğun bakımda tutulacak olan Fatih Ürek'i sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından Ürek'e seslenirken, Demet Akalın da hastaneye koştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakın dostu Fatih Ürek'in haberini duyunca hemen harekete geçen Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Demet Akalın ise hastaneye koştu. Fatih Ürek'in birkaç gündür aklında olduğunu fakat arayamadığını söyleyen Demet Akalın'ın paniği dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın