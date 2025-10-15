onedio
Kalp Krizi Geçiren Fatih Ürek Endişelendirdi: Demet Akalın Hastaneye Koştu, Ebru Gündeş Arkadaşına Seslendi!

Kalp Krizi Geçiren Fatih Ürek Endişelendirdi: Demet Akalın Hastaneye Koştu, Ebru Gündeş Arkadaşına Seslendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.10.2025 - 17:18

Geçtiğimiz saatlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve 24 saat boyunca yoğun bakımda tutulacak olan Fatih Ürek'i sanatçı dostları yalnız bırakmadı. 

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından Ürek'e seslenirken, Demet Akalın da hastaneye koştu.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'e 20 dakikalık CPR müdahalesi yapıldığı ve kalbinin ancak çalıştırabildiği ortaya çıkmıştı. 

Şu anda durumunun stabil olduğu bildirilen Fatih Ürek'in 24 saat boyunca yoğun bakımda uyutulacağı öğrenilmişti. 

Ayrıca doktor ve hastaneden de sağlık durumuyla ilgili kritik açıklamalar gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yakın dostu Fatih Ürek'in haberini duyunca hemen harekete geçen Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yakın dostu Fatih Ürek'in haberini duyunca hemen harekete geçen Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arkadaşına seslenen Ebru Gündeş, 'Allah'ın izniyle daha da güçlü ve sağlam bir şekilde ayağa kalkacak. Güzel haberlerini bekliyoruz arkadaşım' ifadelerini kullandı.

Demet Akalın ise hastaneye koştu. Fatih Ürek'in birkaç gündür aklında olduğunu fakat arayamadığını söyleyen Demet Akalın'ın paniği dikkat çekti.

