Victoria's Secret Defilesine Türkiye'den Hangi Ünlü Güzeller Yakışır? İşte Bizim VS Meleklerimiz!
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Victoria’s Secret 2025 defilesi tam anlamıyla büyüledi! Podyumda Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Gigi ve Bella Hadid gibi efsane isimler nefes kesti. Biz de düşündük: Peki Victoria’s Secret 2025’e Türkiye’den kimler yakışırdı? 🔥
Gelin listeye birlikte bakalım 👇
Dünyaca ünlü Victoria’s Secret Fashion Show, bu yıl tüm ışıltısıyla yeniden karşımıza çıktı.
Hande Erçel
Serenay Sarıkaya
Dilan Çiçek Deniz
Fahriye Evcen
Şeyma Subaşı
Bensu Soral
Çağla Şıkel
Pınar Deniz
Cansu Dere
Demet Özdemir
Berrak Tüzünataç
Afra Saraçoğlu
Melisa Döngel
Yasemin Ergene
Melisa Aslı Pamuk
Bakalım sizin favoriniz kim olacak?
