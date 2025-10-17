onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Victoria's Secret Defilesine Türkiye'den Hangi Ünlü Güzeller Yakışır? İşte Bizim VS Meleklerimiz!

Victoria's Secret Defilesine Türkiye'den Hangi Ünlü Güzeller Yakışır? İşte Bizim VS Meleklerimiz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.10.2025 - 10:54

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Victoria’s Secret 2025 defilesi tam anlamıyla büyüledi! Podyumda Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Gigi ve Bella Hadid gibi efsane isimler nefes kesti. Biz de düşündük: Peki Victoria’s Secret 2025’e Türkiye’den kimler yakışırdı? 🔥

Gelin listeye birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret Fashion Show, bu yıl tüm ışıltısıyla yeniden karşımıza çıktı.

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret Fashion Show, bu yıl tüm ışıltısıyla yeniden karşımıza çıktı.

2025 defilesi adeta bir yıldızlar geçidi gibiydi. 44 yaşındaki Adriana Lima’nın gençlere taş çıkaran fiziği, Candice Swanepoel’in büyüleyici güzelliği, Bella Hadid’in güçlü duruşu derken, podyumda parlayan yıldızlardan gözümüzü alamadık. 

Bu görsel şöleni izlerken aklımıza şu geldi: Eğer Victoria’s Secret, Türk yıldızlara da kapılarını açsaydı, kimler o podyumda olurdu? İlk akla gelen isim elbette Hande Erçel! Paris Moda Haftası’ndaki duruşu, fiziği ve global etkisiyle tam bir VS Angel adayı. Gelin birlikte listenin tamamına bakalım...

Hande Erçel

Hande Erçel

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Bensu Soral

Bensu Soral

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Cansu Dere

Cansu Dere
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Melisa Döngel

Melisa Döngel

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

Bakalım sizin favoriniz kim olacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın