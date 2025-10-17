Aylardır Komada Olan Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Sağlık Durumu Hakkında Güzel Gelişme: Taburcu Edilecek!

Kartal’da devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 2 aydır yoğun bakımda komada olan genç oyuncunun ablası, 'İbrahim çok şanslı bir çocuk, çok seveni, çok dua edeni var. Arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor. Her şey buralara yansıtılmaz, reklam malzemesi yapılmaz. Hepsi vefalı çocuklar, bize birer İbrahim oldular. Bize güzel dileklerde bulunurken yazılarınızda onlar adına dikkat etmenizi rica ediyoruz.' sözleriyle vefasızlıkla arkadaşları hakkında çıkan haberlere itibar edilmemesini rica etmişti.