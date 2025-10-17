onedio
Aylardır Komada Olan Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Sağlık Durumu Hakkında Güzel Gelişme: Taburcu Edilecek!

Gülistan Başköy
17.10.2025 - 15:55

Üzerine ağaç devrildikten sonra komaya giren genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili aylar sonra güzel gelişme yaşandı. Komadan çıkan Yıldız'ın hayati tehlikeyi atlattığı ortaya çıktı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde ise diz ameliyatı geçireceği ve sonrasında taburcu edileceği öğrenildi. 

İşte detaylar...

Kaynak: Magazin Burada

‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Duy Beni’ gibi yapımlardan tanıdığımız genç oyuncu İbrahim Yıldız hakkındaki kötü haberi 15 Ağustos'ta almıştık.

Kartal’da devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 2 aydır yoğun bakımda komada olan genç oyuncunun ablası, 'İbrahim çok şanslı bir çocuk, çok seveni, çok dua edeni var. Arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor. Her şey buralara yansıtılmaz, reklam malzemesi yapılmaz. Hepsi vefalı çocuklar, bize birer İbrahim oldular. Bize güzel dileklerde bulunurken yazılarınızda onlar adına dikkat etmenizi rica ediyoruz.' sözleriyle vefasızlıkla arkadaşları hakkında çıkan haberlere itibar edilmemesini rica etmişti.

Son olarak güzel haber geldi.

Magazin Burada'nın haberine göre; İbrahim Yıldız kısa bir süre önce komadan çıktı. Hayati tehlikeyi de atlattığı öğrenilen genç oyuncunun önümüzdeki günlerde diz ameliyatı geçireceği ve sonrasında taburcu edileceği bilgisi paylaşıldı.

Bizler de buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. ❤️

