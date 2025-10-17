Doktor Kritik Süreci Canlı Yayında Açıkladı: Fatih Ürek, Zayıflama İğnesi Nedeniyle mi Kalp Krizi Geçirdi?

2 yıl önce de kalp krizi geçiren ve stent takılan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili 'Öncesinde bir şey varsa tekrar olma ihtimali yüksek. Stent takılı damar tıkanabilir.' ifadelerini kullandı.

Zayıflama iğneleriyle ilgili de, 'İnsanın yeme faaliyetini azaltan etkiye sahip olduğunu söylüyorlar. Vücutta sebebiyet verdiği durumunun detayını kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Hatta bazı çalışmalar kalp içi koruyucu diyor. 20 ay 30 ay sonra kilo verdiği zaman kalp için koruyucu. O an uygulama sırasında kalp için koruyucudur bilgisi yok. Siz insülin salgısını arttırdığınız zaman şekeri de beraberinde düşürürsünüz. Kandan çekildiği zaman ritim bozulabilir. Bu ister istemez kalple ilgili sorun yaratabilir. Mevcut tablo bunu andırıyor ama tabii ilaçla ilgili mi bilemeyiz. Bir kenara zayıflama iğnelerini koymak zorundasınız.' şeklinde konuştu.

Dizdar ayrıca “Entübe olması olumsuz değil, çok uzun süre entübe kalıp çıkan hastalar oldu. Umudum bu yönde.” diyerek sevenlerine umut verdi.