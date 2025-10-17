Doktor Kritik Süreci Canlı Yayında Açıkladı: Fatih Ürek, Zayıflama İğnesi Nedeniyle mi Kalp Krizi Geçirdi?
Evinde kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Şarkı sözü yazarı Seda Akay, geçtiğimiz saatlerde Ürek'in sağlık durumunun iyiye gittiği haberini duyurmuştu. Son olarak ünlü ismin kalp krizi nedeni hakkında ortaya atılan bir iddia gündem oldu. Peki Fatih Ürek'in kalp krizi geçirme nedeni zayıflama iğnesi mi?
Şarkıcı ve televizyon dünyasının sevilen ismi Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında detaylar netleşiyor.
Uyanmasını beklerken, entübe edildiği haberi de sevenlerini endişelendirmişti.
Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan Doç. Dr. Yavuz Dizdar, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
