onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Doktor Kritik Süreci Canlı Yayında Açıkladı: Fatih Ürek, Zayıflama İğnesi Nedeniyle mi Kalp Krizi Geçirdi?

Doktor Kritik Süreci Canlı Yayında Açıkladı: Fatih Ürek, Zayıflama İğnesi Nedeniyle mi Kalp Krizi Geçirdi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.10.2025 - 14:51

Evinde kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Şarkı sözü yazarı Seda Akay, geçtiğimiz saatlerde Ürek'in sağlık durumunun iyiye gittiği haberini duyurmuştu. Son olarak ünlü ismin kalp krizi nedeni hakkında ortaya atılan bir iddia gündem oldu. Peki Fatih Ürek'in kalp krizi geçirme nedeni zayıflama iğnesi mi? 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı ve televizyon dünyasının sevilen ismi Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında detaylar netleşiyor.

Şarkıcı ve televizyon dünyasının sevilen ismi Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında detaylar netleşiyor.

Geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak kalp krizi geçiren 59 yaşındaki ünlü ismin, kalbi 20 dakika boyunca durmuş ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hayata döndürülmüştü. Hastaneye kaldırılan Ürek'in durumu, ilk andan itibaren tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, “Damarını açtık, kalple ilgili bir problem kalmadı. Ancak beynin oksijensiz kalıp kalmadığına dair şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Uyanmasını beklerken, entübe edildiği haberi de sevenlerini endişelendirmişti.

Uyanmasını beklerken, entübe edildiği haberi de sevenlerini endişelendirmişti.

Şarkı sözü yazarı Seda Akay ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından müjdeyi vererek “Müjdemi isterim! Çekilen MR’da beyin hasarı görülmemiş. Hatta el sıktıklarında karşılık vermiş.” açıklamasında bulunmuştu.

Bu güzel haber sonrası derin bir oh çekmişken, dikkat çekici bir iddia dolaşmaya başladı: Fatih Ürek kalp krizini zayıflama iğnesi yüzünden mi geçirdi?

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçının, popüler hale gelen zayıflama iğnelerini kullandığı iddia edildi. Bu söylentiler kısa sürede gündem oldu.

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan Doç. Dr. Yavuz Dizdar, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan Doç. Dr. Yavuz Dizdar, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2 yıl önce de kalp krizi geçiren ve stent takılan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili 'Öncesinde bir şey varsa tekrar olma ihtimali yüksek. Stent takılı damar tıkanabilir.' ifadelerini kullandı.

Zayıflama iğneleriyle ilgili de, 'İnsanın yeme faaliyetini azaltan etkiye sahip olduğunu söylüyorlar. Vücutta sebebiyet verdiği durumunun detayını kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Hatta bazı çalışmalar kalp içi koruyucu diyor. 20 ay 30 ay sonra kilo verdiği zaman kalp için koruyucu. O an uygulama sırasında kalp için koruyucudur bilgisi yok. Siz insülin salgısını arttırdığınız zaman şekeri de beraberinde düşürürsünüz. Kandan çekildiği zaman ritim bozulabilir. Bu ister istemez kalple ilgili sorun yaratabilir. Mevcut tablo bunu andırıyor ama tabii ilaçla ilgili mi bilemeyiz. Bir kenara zayıflama iğnelerini koymak zorundasınız.' şeklinde konuştu.

Dizdar ayrıca “Entübe olması olumsuz değil, çok uzun süre entübe kalıp çıkan hastalar oldu. Umudum bu yönde.” diyerek sevenlerine umut verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın