Durdu Durdu, Patladı: Berkcan Güven'den Eski Dostu Enes Batur Hakkındaki "Tarikat" İddialarına Sert Tepki!

Durdu Durdu, Patladı: Berkcan Güven'den Eski Dostu Enes Batur Hakkındaki "Tarikat" İddialarına Sert Tepki!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.10.2025 - 08:55

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini endişelendiren, eski dostu Orkun Işıtmak'tan, ex aşkı Başak Karahan'a kadar birçok isme sataşan Enes Batur’un ne yaşadığı bir türlü anlaşılamamıştı. CharmQuell isimli YouTube kanalı, “Enes Batur’a Gerçekten Ne Oldu?” adlı videosuyla bu konuyu gündeme taşıyıp 'tarikat' iddialarında bulunmuştu. İddialar kısa sürede sosyal medyada yankı bulurken, Enes Batur’un eski dostlarından Berkcan Güven sessizliğini bozdu. Güven, CharmQuell’e sert tepki göstererek Enes Batur’a destek verdi.

İşte detaylar...

Bir zamanlar YouTube’un en takip edilen isimlerinden biri olan Enes Batur, son dönemde paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmıştı.

10 milyon dolar değerindeki 4 bine yakın videosunu kanaldan kaldırmış, eski dostu Orkun Işıtmak’ın eşi Merve Yorgancılar Işıtmak’a kadar birçok kişiye sarmıştı. Enes Batur’un bu hali “amacı ne” dedirtirken, geçtiğimiz günlerde CharmQuell adlı YouTube kanalı bu konuyu mercek altına aldı.

“Enes Batur’a Gerçekten Ne Oldu?” başlıklı videoda, Enes’in son dönemdeki davranışlarını analiz ederek oldukça çarpıcı iddialarda bulundu.

CharmQuell, Batur’un bazı paylaşımlarının bir tarikatla ilişkilendirilebileceğini öne sürdü. Enes Batur'la 2023 yılından beri tanışık olduklarının altını çizen CharmQuell, Enes’in oturduğu mekandaki objelerle bile tuhaf ilişkileri olduğunu iddia etti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Batur’un yakın çevresinden Berkcan Güven sessiz kalmadı.

Güven, Instagram hikayesinde 'tarikat' iddialarına sert tepki gösterirken, Enes Batur'a destek olmak istediğini de belirtti.

Güven, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir insanın özel hayatını, yakın çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız.

Paylaşmayı geçtim, bu paylaştığınız videoda adamın yaşadığı travması üstünden sellout yapmanız ne kadar mantıklı?

Enes yanındayız, umarım en kısa sürede iyileşirsin ❤️

Yanında olmak için her şeyi yapmaya hazırız, bunu en içten dileklerimle söylüyorum.Sana hiçbir yerden ulaşamadığım için bunu story olarak atıyorum.”

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
