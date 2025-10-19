Durdu Durdu, Patladı: Berkcan Güven'den Eski Dostu Enes Batur Hakkındaki "Tarikat" İddialarına Sert Tepki!

“Bir insanın özel hayatını, yakın çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız.

Paylaşmayı geçtim, bu paylaştığınız videoda adamın yaşadığı travması üstünden sellout yapmanız ne kadar mantıklı?

Enes yanındayız, umarım en kısa sürede iyileşirsin ❤️

Yanında olmak için her şeyi yapmaya hazırız, bunu en içten dileklerimle söylüyorum.Sana hiçbir yerden ulaşamadığım için bunu story olarak atıyorum.”