Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10-17 Ekim tarihlerinde yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?
Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…
Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın komadan çıktığı iddia edildi!
Fatih Ürek zayıflama iğnesi yüzünden mi kalp krizi geçirdi?
Victoria’s Secret defilesine Türkiye'den hangi ünlü yakışır?
İbrahim Tatlıses'in mal varlığı sosyal medyada gündem oldu!
Victoria’s Secret 2025 defilesine konuk olarak davet edilen Özgü Kaya tarzıyla gündem oldu.
Oyuncu Öykü Çelik, Alattin Çakıcı'ya gelin oluyor!
Lucas Torreira ve Rabia Soytürk'ün aşk yaşadığı iddiası sonrası Devrim Özkan'ın hamleleri dikkat çekti!
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer paylaşımıyla korkuttu!
Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’nin teknedeki görüntüleri dünya basınında gündem oldu!
Bunlar yan yana ne alaka?
Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çifti, tek bir pozla boşanma iddialarına noktayı koydu!
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
