Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.10.2025 - 17:34

10-17 Ekim tarihlerinde yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? 

Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…

Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın komadan çıktığı iddia edildi!

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi dizilerde rol alan İbrahim Yıldız geçtiğimiz Ağustos ayında üzerine ağaç düşmesi sonucu komaya girmişti. Son olarak komadan çıktığı ve önümüzdeki günlerde taburcu olacağı iddia edildi.

Fatih Ürek zayıflama iğnesi yüzünden mi kalp krizi geçirdi?

Son olarak entübe edilen ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi nedeniyle kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Victoria’s Secret defilesine Türkiye'den hangi ünlü yakışır?

Geçtiğimiz günlerde tüm dünyanın takip ettiği Victoria’s Secret defilesi adeta yıldızlar geçicine sahne olmuştu. Peki Türkiye'den sizce o podyumda hangi güzeller olmalı?

İbrahim Tatlıses'in mal varlığı sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in serveti saymakla bitmedi. Listeyi görenler yorum yağdırdı.

Victoria’s Secret 2025 defilesine konuk olarak davet edilen Özgü Kaya tarzıyla gündem oldu.

Adriana Lima, Barbara Parvin gibi dünyaca ünlü mankenlerin yürüdüğü podyumu izlemek için özel olarak davet edilen ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Oyuncu Öykü Çelik, Alattin Çakıcı'ya gelin oluyor!

Sosyal medya hesabından üç yıllık sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyuran Öykü Çelik'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Lucas Torreira ve Rabia Soytürk'ün aşk yaşadığı iddiası sonrası Devrim Özkan'ın hamleleri dikkat çekti!

Devrim Özkan, Torreira'nın abisi ve özel koçunu takipten çıktı.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer paylaşımıyla korkuttu!

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan ünlü şarkıcı son pozuyla gündem oldu.

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’nin teknedeki görüntüleri dünya basınında gündem oldu!

Daha önce baş başa yemek yedikleri görüntülerle magazine bomba gibi düşen ikili bu kez dudak dudağa yakalandı.

Bunlar yan yana ne alaka?

Mahsun Kırmızıgül, Kerimcan Durmaz, Emre Altuğ ve Ali Eyüboğlu'nun uçak paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çifti, tek bir pozla boşanma iddialarına noktayı koydu!

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun genç bir kadınla ilişki yaşadığı ve bu durumun aile içinde kriz yarattığı öne sürülürken, bu iddialara Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çifti aşk pozu vererek yanıt verdi.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
