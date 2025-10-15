Oyuncu Öykü Çelik'ten Sürpriz Evlilik Kararı: Alaattin Çakıcı'ya Gelin Oluyor!

2009 yılından bu yana sektörde olan Öykü Çelik'i Yeşil Deniz, Gönülçelen, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş: Ertuğrul gibi yapımlarda izlemiştik. Bir dönem de Survivor yarışmacısı olarak çıkmıştı karşımıza.

En son 2024 yılında Son Şans ve Yeniden Başlamak isimli iki filmde rol almıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Öykü Çelik, bu sefer özel hayatıyla gündeme oturdu.