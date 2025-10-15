onedio
Oyuncu Öykü Çelik'ten Sürpriz Evlilik Kararı: Alaattin Çakıcı'ya Gelin Oluyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.10.2025 - 21:51

Oyuncu Öykü Çelik, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından üç yıllık sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyurdu. 

Çelik'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı, hepimize sürpriz oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Başrollerde olmasa da birçok başarılı projede yan rollerde izlediğimiz oyuncu Öykü Çelik'i hatırlarsınız.

2009 yılından bu yana sektörde olan Öykü Çelik'i Yeşil Deniz, Gönülçelen, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş: Ertuğrul gibi yapımlarda izlemiştik. Bir dönem de Survivor yarışmacısı olarak çıkmıştı karşımıza. 

En son 2024 yılında Son Şans ve Yeniden Başlamak isimli iki filmde rol almıştı. 

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Öykü Çelik, bu sefer özel hayatıyla gündeme oturdu.

Öykü Çelik, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Yukarıda gördüğünüz pozu, birkaç saat önce Instagram hesabında paylaşan Öykü Çelik, 'Next Chapter' notunu düştüğü gönderisiyle 'Evet' cevabını verdiğini duyurdu.

Öykü Çelik'in bugüne dek gündeme getirmemeyi tercih etse de sosyal medya hesabında sık sık yer verdiği sevgilisinin kim olduğu ise kısa sürede ortaya çıktı.

Öykü Çelik'in Alaattin Çakıcı'ya gelin olacağı, sevgilisi Ali Çakıcı'nın Alaattin Çakıcı'nın oğlu öğrenildi.

Magazin Editörü
Yorum Yazın