Düşen Reytingler Final Konusunu Gündeme Getirmişti: Kral Kaybederse’de Şaşırtan Erken Veda!
Şubat ayında ilk sezonuyla tüm gözleri üzerine toplayan Star TV dizisi Kral Kaybederse, ikinci sezonunda birinci sezonundaki kadar başarılı olamadı.
Sezon başında diziyle konuk olarak anlaşan Gökçe Bahadır sahnelerini tamamlayıp ekibe veda etti.
