Düşen Reytingler Final Konusunu Gündeme Getirmişti: Kral Kaybederse’de Şaşırtan Erken Veda!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.10.2025 - 21:18

Star TV'nin ikinci sezonda birinci sezondaki büyük yükselişini yakalayamayan dizi Kral Kaybederse'de şaşırtan vedalar yaşandı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şubat ayında ilk sezonuyla tüm gözleri üzerine toplayan Star TV dizisi Kral Kaybederse, ikinci sezonunda birinci sezonundaki kadar başarılı olamadı.

İlk sezonda uzun süredir devam eden, izleyicide yer etmiş birçok diziyi reytinglerde sollayan Kral Kaybederse, ikinci sezonun başlamasıyla beraber bir düşüşe geçti. 

Halit Ergenç, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi güçlü isimlerin yer aldığı Kral Kaybederse'ye sezon başında konuk oyuncu olarak Gökçe Bahadır, Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek katılmıştı.

Sezon başında diziyle konuk olarak anlaşan Gökçe Bahadır sahnelerini tamamlayıp ekibe veda etti.

Dizide, Gökçe Bahadır’ın aile üyelerini canlandıran Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek’in de 22. bölüm itibariyle Kral Kaybederse'den ayrıldı. Hikayelerinin sonuna gelindi. 

Gökçe Bahadır, Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek'in konuk oyunculuğunun daha uzun sürmesi bekleniyordu. Dizinin reytinglerinin düşüşe geçmesiyle beraber erken gelen veda, 'Finale doğru mu gidiyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.

