Adriana Lima ve Barbara Palvin Geri Dönüyor: Merakla Beklenen Victoria's Secret 2025 Defilesi Ne Zaman?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.10.2025 - 20:24

Senelerdir herkesi ekrana kilitleyen Victoria's Secret Fashion Show'un 2025 defilesi bu gece gerçekleşecek! Adriana Lima ve Barbara Palvin gibi efsane isimlerin geri döneceği gecenin tüm detaylarını sizler için derledik!

Victoria's Secret Fashion Show ne zaman? Nereden izleyebilirsiniz? Saat kaçta başlayacak? Gelin, tüm detayları beraber inceleyelim.

1995’te hayatımıza giren Victoria’s Secret Fashion Show o günden bu yana her sene pop kültüre damgasını vurmayı başarıyor.

Belki hatırlarsınız, Victoria's Secret Melekleri 2018 yılında yeni bir defile düşünmediklerini söylemiş, büyük defile 6 yıl boyunca yapılmamıştı. Altı yıllık aranın ardından 2024’te sahaya dönen Victoria’s Secret Fashion Show, olay olmuş, her detayıyla milyonları büyülemeyi yeniden başarmıştı. Ne melekler ne de prodüksiyon formundan hiçbir şey kaybetmemişti anlayacağınız!

Bugüne dek sayısız ikonik isimle bizi tanıştıran, her sene de yeni yüzleri tanımamıza vesile olan Victoria's Secret Fashion Show'un tüm ihtişamıyla bu sene de yapılacağı Temmuz ayında duyurulmuştu.

Yıllar içinde trendleri belirleyen, “angel” kavramını bir fenomene çeviren o podyum, yalnızca birkaç saat sonra yine aynı elektrik ve parıltıyla karşımıza çıkacak! Üstelik efsanelerin geri döndüğü bir şov izleyeceğiz; Adriana Lima ve Barbara Palvin gibi Victoria's Secret markasıyla bütünleşmiş dünya güzellerini göreceğiz!

New York’tan yayına girecek şov için alarmlarınızı şimdiden kurmanızı, atıştırmalıklarınızı da hazır etmenizi öneriyoruz; çünkü bu gece podyumda ışıltı tavan, sürprizler ise dakika başı olacak! Peki Victoria's Secret Fashion Show ne zaman? Saat kaçta? Ve en önemlisi; biz nereden izleyebiliriz?

Victoria's Secret Fashion Show ne zaman? Saat kaçta başlayacak?

2025 yılında Victoria's Secret Fashion Show, 15 Ekim'de yani bugün gerçekleşecek. 

New York’ta markanın 640 Fifth Avenue’deki amiral mağazasında yapılacak olan defile, onlara göre akşam 19.00'da başlayacak. 

2025 yılında Victoria's Secret Fashion Show, Türkiye saatiyle 16 Ekim 01.30'ta başlayacak!

Victoria's Secret Fashion Show 2025'i nereden izleyebilirim?

Victoria’s Secret, 2025 için geleneksel yayıncılıktan tamamen uzaklaşarak şovu dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayımlayacak. 

Şovu izlemek için sabaha karşı saat 1.30'ta Prime Video, YouTube, TikTok ve Instagram üzerinden yapılacak canlı yayınları takip edebilirsiniz!

2025 Victoria's Secret Fashion Show'da hangi efsane mankenler podyuma dönecek?

  • Adriana Lima

  • Alessandra Ambrosio 

  • Alex Consani

  • Anok Yai 

  • Ashley Graham

  • Barbara Palvin

  • Candice Swanepoel

  • Doutzen Kroes

  • Gigi Hadid

  • Joan Smalls

  • Lily Aldridge

  • Paloma Elsesser

  • Stella Maxwell

  • Taylor Hill

Bu sene ilk kez Victoria's Secret defilesine çıkacak olan sürpriz isimler kimler?

  • Angel Reese

  • Barbie Ferreira 

  • Daiane Sodre

  • Iris Law 

  • Precious Lee

  • Quenlin Blackwell

  • Yumi Nu

