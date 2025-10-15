Adriana Lima ve Barbara Palvin Geri Dönüyor: Merakla Beklenen Victoria's Secret 2025 Defilesi Ne Zaman?

Belki hatırlarsınız, Victoria's Secret Melekleri 2018 yılında yeni bir defile düşünmediklerini söylemiş, büyük defile 6 yıl boyunca yapılmamıştı. Altı yıllık aranın ardından 2024’te sahaya dönen Victoria’s Secret Fashion Show, olay olmuş, her detayıyla milyonları büyülemeyi yeniden başarmıştı. Ne melekler ne de prodüksiyon formundan hiçbir şey kaybetmemişti anlayacağınız!

Bugüne dek sayısız ikonik isimle bizi tanıştıran, her sene de yeni yüzleri tanımamıza vesile olan Victoria's Secret Fashion Show'un tüm ihtişamıyla bu sene de yapılacağı Temmuz ayında duyurulmuştu.

Yıllar içinde trendleri belirleyen, “angel” kavramını bir fenomene çeviren o podyum, yalnızca birkaç saat sonra yine aynı elektrik ve parıltıyla karşımıza çıkacak! Üstelik efsanelerin geri döndüğü bir şov izleyeceğiz; Adriana Lima ve Barbara Palvin gibi Victoria's Secret markasıyla bütünleşmiş dünya güzellerini göreceğiz!

New York’tan yayına girecek şov için alarmlarınızı şimdiden kurmanızı, atıştırmalıklarınızı da hazır etmenizi öneriyoruz; çünkü bu gece podyumda ışıltı tavan, sürprizler ise dakika başı olacak! Peki Victoria's Secret Fashion Show ne zaman? Saat kaçta? Ve en önemlisi; biz nereden izleyebiliriz?