Enes Batur'un Arkadaşıydı: Başak Karahan'ın Nikah Şahidi Olduğu İçin Linçlenen Ruhi Çenet'ten Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
15.10.2025 - 18:50

Başak Karahan'ın düğününde nikah şahidi olduğu için linç yiyen Enes Batur'un eski dostu Ruhi Çenet, konuyla ilgili ilk kez konuştu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun bir süredir birden ortaya çıkıp yaptığı rahatsız edici paylaşımlar sebebiyle manşetlerden düşmeyen YouTuber Enes Batur'u konuşuyoruz.

Bir süre önce yeni videolar çekmeyi bırakan ve kendi içine dönen Enes Batur, yalnızca animeler paylaşıyor, ortalıkta da gözükmüyordu. 

Her şey eski sevgilisi Başak Karahan evleneceğini duyurduğunda değişti. Birden kontrolünü kaybeden Enes Batur, sosyal medyada 'Ergen' ve 'Toksik' olarak adlandırılmasına ve hatta yardıma ihtiyacı olduğunun düşünülmesine sebep olan paylaşımlarda bulunmaya başladı. Düğün günü ve sonrasına dek devam eden paylaşımların ucu zaman zaman Orkun Işıtmak'ın eşi veya Danla Bilic gibi isimlere de sıçradı. 

Birkaç gün önce 16 milyon aboneli YouTube hesabını kapatan Enes Batur, ilk kez elle tutulur birkaç cümle kurmuş, 'Beni benden çok kimse düşünmesin' çıkışıyla dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Başak Karahan'ın düğün gününde dikkat çeken detaylardan biri Başak'ın nikah şahidinin Ruhi Çenet olmasıydı.

Sektörde uzunca bir süre dişe diş rakip olan Enes Batur ve Ruhi Çenet'in zamanında etle tırnak kadar yakın arkadaş olduğunu bilenler, Ruhi Çenet'in Başak Karahan'ın düğününde başrollerden biri olarak boy göstermesini tuhaf bulmuştu. 

Enes'in psikolojisinin kötü olduğunu düşünenler işi bir tık ileri boyuta taşımış, Ruhi Çenet'in yaptığını dost kazığı olarak nitelendirerek linçlemişti.

Düğünün üstünden haftalar geçmesine rağmen devam eden lince Ruhi Çenet de sessiz kalamadı.

Birkaç saat önce X hesabından bir açıklama paylaşan Ruhi Çenet, Enes Batur'un adını hiç geçirmemeyi ve kendisinden 'Şu anki gündem' olarak bahsetmeyi tercih etti. 

'Başak, hem benim hem de eşimin 8 yıldır ailecek görüştüğümüz bir arkadaşımızdır. Yaklaşık bir ay önce, kendi ailesini kurduğu o özel günde yanındaydım. Nikah şahitliği yapmamı rica etmişlerdi. Bu konunun şu anki gündemle hiçbir ilgisi yoktur.' açıklamasında bulundu.

