Enes Batur'un Arkadaşıydı: Başak Karahan'ın Nikah Şahidi Olduğu İçin Linçlenen Ruhi Çenet'ten Açıklama Geldi!
Başak Karahan'ın düğününde nikah şahidi olduğu için linç yiyen Enes Batur'un eski dostu Ruhi Çenet, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun bir süredir birden ortaya çıkıp yaptığı rahatsız edici paylaşımlar sebebiyle manşetlerden düşmeyen YouTuber Enes Batur'u konuşuyoruz.
Başak Karahan'ın düğün gününde dikkat çeken detaylardan biri Başak'ın nikah şahidinin Ruhi Çenet olmasıydı.
Düğünün üstünden haftalar geçmesine rağmen devam eden lince Ruhi Çenet de sessiz kalamadı.
