Enes Batur'un Arkadaşıydı: Başak Karahan'ın Nikah Şahidi Olduğu İçin Linçlenen Ruhi Çenet'ten Açıklama Geldi!

Bir süre önce yeni videolar çekmeyi bırakan ve kendi içine dönen Enes Batur, yalnızca animeler paylaşıyor, ortalıkta da gözükmüyordu.

Her şey eski sevgilisi Başak Karahan evleneceğini duyurduğunda değişti. Birden kontrolünü kaybeden Enes Batur, sosyal medyada 'Ergen' ve 'Toksik' olarak adlandırılmasına ve hatta yardıma ihtiyacı olduğunun düşünülmesine sebep olan paylaşımlarda bulunmaya başladı. Düğün günü ve sonrasına dek devam eden paylaşımların ucu zaman zaman Orkun Işıtmak'ın eşi veya Danla Bilic gibi isimlere de sıçradı.

Birkaç gün önce 16 milyon aboneli YouTube hesabını kapatan Enes Batur, ilk kez elle tutulur birkaç cümle kurmuş, 'Beni benden çok kimse düşünmesin' çıkışıyla dikkat çekmişti.