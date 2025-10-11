“Ne Alaka?” Dedirten Buluşma: Kerimcan Durmaz, Emre Altuğ, Ali Eyüboğlu ve Mahsun Kırmızıgül Bir Arada!
Magazin dünyasının renkli isimleri bir araya geldiğinde ortaya şaşırtıcı kareler çıkabiliyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, bu tesadüflerden birinin gündem olmasına neden oldu. Kerimcan Durmaz, Emre Altuğ, gazeteci Ali Eyüboğlu ve Mahsun Kırmızıgül’ün bir araya geldiği bu poz, takipçilerin “Ne alaka?” yorumlarını beraberinde getirdi.
Kerimcan Durmaz, Emre Altuğ, gazeteci Ali Eyüboğlu ve Mahsun Kırmızıgül'ü bir araya getiren bu poz görenlere "ne alaka?" dedirtti.
