"Ne Alaka?" Dedirten Buluşma: Kerimcan Durmaz, Emre Altuğ, Ali Eyüboğlu ve Mahsun Kırmızıgül Bir Arada!

“Ne Alaka?” Dedirten Buluşma: Kerimcan Durmaz, Emre Altuğ, Ali Eyüboğlu ve Mahsun Kırmızıgül Bir Arada!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.10.2025 - 15:56

Magazin dünyasının renkli isimleri bir araya geldiğinde ortaya şaşırtıcı kareler çıkabiliyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, bu tesadüflerden birinin gündem olmasına neden oldu. Kerimcan Durmaz, Emre Altuğ, gazeteci Ali Eyüboğlu ve Mahsun Kırmızıgül’ün bir araya geldiği bu poz, takipçilerin “Ne alaka?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Kerimcan Durmaz, Emre Altuğ, gazeteci Ali Eyüboğlu ve Mahsun Kırmızıgül'ü bir araya getiren bu poz görenlere "ne alaka?" dedirtti.

Kerimcan Durmaz, Emre Altuğ, gazeteci Ali Eyüboğlu ve Mahsun Kırmızıgül'ü bir araya getiren bu poz görenlere "ne alaka?" dedirtti.

Uçakta bir araya gelen ve Ali Eyüboğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan kareye kullanıcılardan yorum yağdı.

