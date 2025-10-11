Bir Kullanıcının Çağatay Ulusoy'un Canlandırdığı Eşref Tek Karakterine Benzerliği Gündem Oldu!

İkinci sezonla birlikte reytingler tavan yaptı. Öyle ki 8 Ekim 2025’te yayınlanan 17. bölüm totalde 9,87, AB grubunda ise 7,30 reyting aldı ve günün en çok izlenen dizisi oldu. Özet bölümü bile 5,54 reytingle ikinci sırada olan dizide Çağatay Ulusoy'un oyunculuğu da karizması da büyük beğeni topluyor.

Kullanıcıların Eşref Tek hayranlığı giderek artarken @enes.kahramn isimli bir kullanıcının TikTok'ta yaptığı paylaşımda ses tonu ve benzerliği dikkat çekti.