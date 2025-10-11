onedio
Bir Kullanıcının Çağatay Ulusoy'un Canlandırdığı Eşref Tek Karakterine Benzerliği Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
11.10.2025 - 15:17

Eşref Rüya dizisi ikinci sezonuyla büyük başarı yakalarken Çağatay Ulusoy’un performansı ve karizması izleyicilerden tam puan almaya devam ediyor. Eşref Tek karakterinin popülaritesi giderek artarken @enes.kahramn isimli bir kullanıcının benzerliği gündem oldu!

İşte o anlar:

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerinde olduğu Eşref Rüya dizisi ikinci sezonuyla başarıdan başarıya koşuyor.

İkinci sezonla birlikte reytingler tavan yaptı. Öyle ki 8 Ekim 2025’te yayınlanan 17. bölüm totalde 9,87, AB grubunda ise 7,30 reyting aldı ve günün en çok izlenen dizisi oldu. Özet bölümü bile 5,54 reytingle ikinci sırada olan dizide Çağatay Ulusoy'un oyunculuğu da karizması da büyük beğeni topluyor.

Kullanıcıların Eşref Tek hayranlığı giderek artarken @enes.kahramn isimli bir kullanıcının TikTok'ta yaptığı paylaşımda ses tonu ve benzerliği dikkat çekti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
