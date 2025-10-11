Bir Kullanıcının Çağatay Ulusoy'un Canlandırdığı Eşref Tek Karakterine Benzerliği Gündem Oldu!

Eşref Rüya dizisi ikinci sezonuyla büyük başarı yakalarken Çağatay Ulusoy’un performansı ve karizması izleyicilerden tam puan almaya devam ediyor. Eşref Tek karakterinin popülaritesi giderek artarken @enes.kahramn isimli bir kullanıcının benzerliği gündem oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerinde olduğu Eşref Rüya dizisi ikinci sezonuyla başarıdan başarıya koşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın