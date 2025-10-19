onedio
article/comments
Aşk Güzel Ama 1.6 Milyar Dolar Daha Güzel: Taylor Swift, Travis Kelce ile Evlenmeden Önce Sözleşme Yapacak!

Aşk Güzel Ama 1.6 Milyar Dolar Daha Güzel: Taylor Swift, Travis Kelce ile Evlenmeden Önce Sözleşme Yapacak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.10.2025 - 10:58

Müzik dünyasının milyar dolarlık yıldızı Taylor Swift'in yüzü uzun bir süredir aşk hayatında da gülüyor. Geçtiğimiz haftalarda 2023’ten beri birlikte olduğu Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce’den romantik bir evlilik teklifi alan Swift, şimdi düğün hazırlıklarında. Çiftin evlilik öncesi mal paylaşım sözleşmesi yapacakları iddia edildi! Swift, 1.6 milyar dolarlık servetinin yanında Kelce’nin epey mütevazi kalan mal varlığı da sosyal medyada goygoy malzemesi oldu. 🥲

Buyrun detaylara👇

Dünyanın en başarılı şarkıcılarından Taylor Swift, kariyerinde kazandığı zaferlere bir de mutlu evlilik eklemeye hazırlanıyor.

Biliyorsunuz; yıllardır özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan ünlü yıldız, 2023’ten bu yana NFL’in popüler ismi Travis Kelce ile aşk yaşıyor. Çift şimdilerde aşklarını artık resmileştirme aşamasında.

Ağustos ayında Kelce, Swift’e romantik bir evlenme teklifi etmişti.

Güzel şarkıcı da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak nişanlandıklarını duyurmuştu. Kendisi şu sıralar o kadar heyecanlı ki gelene geçene nişan yüzüğünü göstermeyi ihmal etmiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda da heyecanı yüzünden okunan Swift ilk fırsatta konuklara yüzüğünü sergilemiş, o anlarda Cillian Murphy'in bakışları sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak Taylor Swift, aşktan kalbinde kelebekler uçuşsa da mal varlığını koruma altına almayı unutmadı!

Dünyanın en zengin şarkıcılarından Swift’in aşkı kadar önem verdiği başka bir konu da serveti! 1.6 milyar dolarlık mal varlığını evlilik öncesi koruma altına alıyor. Travis Kelce’nin de yaklaşık 70 milyon dolarlık bir serveti olduğu konuşuluyor, ama Swift’in ekonomik gücüyle karşılaştırıldığında bu fark epey dikkat çekici.

İddiaya göre Taylor Swift, avukatları aracılığıyla her şeyi kapsayan bir sözleşme hazırlatıyor.

Bu anlaşma, müzik haklarından marka lisanslarına, gayrimenkullerinden yatırımlarına kadar her detayı içeriyor. Üstelik bu konuda yalnızca Swift değil, Kelce’nin hukuk ekibi de aktif olarak çalışıyor. Elbette bu durum sosyal medyada da yankı buldu. Travis Kelce’nin 70 milyon dolarlık servetini goygoy malzemesi oldu.

Gülistan Başköy
