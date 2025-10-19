Aşk Güzel Ama 1.6 Milyar Dolar Daha Güzel: Taylor Swift, Travis Kelce ile Evlenmeden Önce Sözleşme Yapacak!
Müzik dünyasının milyar dolarlık yıldızı Taylor Swift'in yüzü uzun bir süredir aşk hayatında da gülüyor. Geçtiğimiz haftalarda 2023’ten beri birlikte olduğu Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce’den romantik bir evlilik teklifi alan Swift, şimdi düğün hazırlıklarında. Çiftin evlilik öncesi mal paylaşım sözleşmesi yapacakları iddia edildi! Swift, 1.6 milyar dolarlık servetinin yanında Kelce’nin epey mütevazi kalan mal varlığı da sosyal medyada goygoy malzemesi oldu. 🥲
Dünyanın en başarılı şarkıcılarından Taylor Swift, kariyerinde kazandığı zaferlere bir de mutlu evlilik eklemeye hazırlanıyor.
Ağustos ayında Kelce, Swift’e romantik bir evlenme teklifi etmişti.
Ancak Taylor Swift, aşktan kalbinde kelebekler uçuşsa da mal varlığını koruma altına almayı unutmadı!
İddiaya göre Taylor Swift, avukatları aracılığıyla her şeyi kapsayan bir sözleşme hazırlatıyor.
