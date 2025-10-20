onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İki Estetik Harikası Yan Yana Geldi: Ajda Pekkan ve Cenk Eren'in Pozu Alay Konusu Oldu!

İki Estetik Harikası Yan Yana Geldi: Ajda Pekkan ve Cenk Eren'in Pozu Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.10.2025 - 18:39

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, dün gece Ajda Pekkan'ın Ankara Günay sahnesine konuk oldu. İkilinin konser sonrası paylaştığı 'gergin' poz sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süperstar'ımız Ajda Pekkan ve ünlü şarkıcı Cenk Eren arasında yıllardır süregelen güçlü bir dostluk var!

Süperstar'ımız Ajda Pekkan ve ünlü şarkıcı Cenk Eren arasında yıllardır süregelen güçlü bir dostluk var!

Her sene Günay'da mutlaka beraber sahne alan, birbirinin sahnesine sık sık konuk olan ikili, aslında Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın eski hali, Danla ve Cemal Can'ın şimdiki halleri gibi!

Gencecikken tanışan ikili, her seferinde göze sokmasa da aslında çok bağlı bir arkadaşlık sürdürüyor, hala daha doğum günlerinde birbirlerine yaptıkları jestler bitmiyor. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf da 30-35 yıl öncesine ait. 

Şöyle kısaca bir geriye götürelim sizi; Cenk Eren'i yaklaşık iki yıldır muhteşem değişimiyle konuşuyoruz biliyorsunuz. Cenk Eren, yukarıda gördüğünüz fotoğrafı 4 sene önce, 'Ben gencim Ajda genç, ben yaşlandım Ajda yine genç. Saygılarımla Sayın Süperstar'ım' notunu düşerek paylaşmıştı.

Bu "yaşlanma" meselesi sanıyoruz ki Cenk Eren'in kafasına çok takıldı, sinirlerini çok bozdu ki iki sene sonra Cenk Eren'in kendine yaptırdıklarını hayretle izledik!

Bu "yaşlanma" meselesi sanıyoruz ki Cenk Eren'in kafasına çok takıldı, sinirlerini çok bozdu ki iki sene sonra Cenk Eren'in kendine yaptırdıklarını hayretle izledik!

Ciddi bir yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren, yeni pozlarını paylaştığında herkesin ağzı bir karış açık kalmıştı. 

Sonrasında botoks ve dolgulara devam eden Cenk Eren, en az 20 yaş gençleşmiş gibi gözükse de estetikle bambaşka biri olmuştu.

Cenk Eren ve Ajda Pekkan, dün gece Günay'da beraber sahne aldı. Daha doğrusu Cenk Eren, Ajda Pekkan'ın konuğu oldu.

Cenk Eren ve Ajda Pekkan, dün gece Günay'da beraber sahne aldı. Daha doğrusu Cenk Eren, Ajda Pekkan'ın konuğu oldu.

İkilinin konser sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı poz ise sosyal medyaya resmen damgasını vurdu. 

79 yaşındaki Ajda Pekkan'ın sayısız estetik işlemlerine hiç girmiyoruz; anlatmaya gerek yok zaten. Ajda Pekkan'ın yanında bu sefer en az onun kadar gençleşebilmeyi arşa çıkarmış Cenk Eren geçince, sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii. 

İki estetik harikasının bu 'gergin' pozuna yorum yağdı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın