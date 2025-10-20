İki Estetik Harikası Yan Yana Geldi: Ajda Pekkan ve Cenk Eren'in Pozu Alay Konusu Oldu!

Her sene Günay'da mutlaka beraber sahne alan, birbirinin sahnesine sık sık konuk olan ikili, aslında Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın eski hali, Danla ve Cemal Can'ın şimdiki halleri gibi!

Gencecikken tanışan ikili, her seferinde göze sokmasa da aslında çok bağlı bir arkadaşlık sürdürüyor, hala daha doğum günlerinde birbirlerine yaptıkları jestler bitmiyor. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf da 30-35 yıl öncesine ait.

Şöyle kısaca bir geriye götürelim sizi; Cenk Eren'i yaklaşık iki yıldır muhteşem değişimiyle konuşuyoruz biliyorsunuz. Cenk Eren, yukarıda gördüğünüz fotoğrafı 4 sene önce, 'Ben gencim Ajda genç, ben yaşlandım Ajda yine genç. Saygılarımla Sayın Süperstar'ım' notunu düşerek paylaşmıştı.