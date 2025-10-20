"Dehşet Bey mi Kıyafet mi?" Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un Kombini Ayrı, Buz Kesmiş Hali Ayrı Göze Battı!
Uzun bir süredir beklenen 'Dehşet Bey' filminin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Filmin başrolünde yer Alan Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün gala kombini ayrı, buz kesmiş, soğuk halleri ayrı göze battı.
Buyurun, sosyal medya kullanıcıları ikilinin 'uyumunu' nasıl değerlendirmiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 yılından beri merakla beklenen Dehşet Bey filminin bahsini mutlaka duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde ise "Dehşet Bey"in galası gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın