onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Dehşet Bey mi Kıyafet mi?" Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un Kombini Ayrı, Buz Kesmiş Hali Ayrı Göze Battı!

"Dehşet Bey mi Kıyafet mi?" Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un Kombini Ayrı, Buz Kesmiş Hali Ayrı Göze Battı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.10.2025 - 20:16

Uzun bir süredir beklenen 'Dehşet Bey' filminin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Filmin başrolünde yer Alan Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün gala kombini ayrı, buz kesmiş, soğuk halleri ayrı göze battı.

Buyurun, sosyal medya kullanıcıları ikilinin 'uyumunu' nasıl değerlendirmiş beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024 yılından beri merakla beklenen Dehşet Bey filminin bahsini mutlaka duymuşsunuzdur.

2024 yılından beri merakla beklenen Dehşet Bey filminin bahsini mutlaka duymuşsunuzdur.

Yazar Murat Menteş'in kaleminden çıkan 'Dehşet Bey' adlı çizgi romanın bir film olacağı haberi geçtiğimiz yıl büyük ses getirmişti. Dehşet Bey filminin, 'Fedailer Ocağı' adlı gizli bir örgütte görev yapan tetikçi Dehşet Engiz’in, yasak aşkı Doktor Abide uğruna tüm düzeni karşısına almasını konu aldığını öğrenmiştik. 

Yapımcı Saner Ayar'ın 'yerli John Wick' olarak nitelendirdiği filmin başrolleri için Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'le anlaşılması da bir başka ses getiren detaydı. Arduç ve Büyüküstün'ü ilk kez partner olarak izleyecek olmak izleyiciyi heyecanlandırmıştı. 

Filmin çekimleri nihayet geçtiğimiz mayıs ayında tamamlandı.

Geçtiğimiz saatlerde ise "Dehşet Bey"in galası gerçekleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın