Artık Bitti Sanıyorduk: Burnuyla Derdi Bitmeyen Murat Dalkılıç'ın 12. Kez Ameliyat Olduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.10.2025 - 23:17

Senelerdir geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündeme gelen ve burnuyla yaşadığı rahatsızlıktan bir türlü kurtulamayan Murat Dalkılıç'ın 12. kez bıçak altına yattığı ortaya çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gündeme gelen Dalkılıç'ın son hali de ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç, her açıdan dinleyicisini doyuran ünlülerimizden!

Murat Dalkılıç, Türk pop müziğine kattığı hit şarkılarla ayrı, mutlaka dikkat çekici detaylara sahip olan çalkantılı aşk hikayeleriyle ayrı, çapkınlıklarıyla ayrı, 1.71 boyuyla ve bitmeyen burun ameliyatlarıyla ayrı gündeme oturuyor. 

Bir sene içerisinde mutlaka bir kez burun ameliyatı meselesiyle gündeme gelen Dalkılıç'ın rahatsızlığı yıllar öncesine dayanıyor. 

Dalkılıç daha önce burun kemiklerinin doğuştan dışarıya yönelmesi problemiyle cebelleştiğini duyurmuştu. O günden bugüne dek ünlü şarkıcı toplam 11 kez burun ameliyatı oldu!

Üstelik sonuncu yani 11. burun ameliyatı çok uzun süre önce de değildi. 2025'in Şubat ayında gerçekleşen 11. ameliyatı 12.'nin takip ettiği ortaya çıktı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gündeme gelen Murat Dalkılıç'ın 12. kez ameliyat olduğunu Ece Erken duyurdu. Ayrıca geçtiğimiz gece, bir düğünde çekilen son pozu da ekrana yansıtıldı. 

Yine ve yeniden geçmiş olsun diliyor, bunun son olmasını diliyoruz.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
d cord

Artık uğraşmasın doktorlar, oraya bir havuç taksın

withlove_

1.71 boyuyla ve bitmeyen burun ameliyatlarıyla ayrı gündeme oturuyor. Abi burnunda ne var bunun doktoru aciklasın, psikolojik vaka olmuş bu durum