Artık Bitti Sanıyorduk: Burnuyla Derdi Bitmeyen Murat Dalkılıç'ın 12. Kez Ameliyat Olduğu Ortaya Çıktı!
Senelerdir geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündeme gelen ve burnuyla yaşadığı rahatsızlıktan bir türlü kurtulamayan Murat Dalkılıç'ın 12. kez bıçak altına yattığı ortaya çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gündeme gelen Dalkılıç'ın son hali de ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç, her açıdan dinleyicisini doyuran ünlülerimizden!
Üstelik sonuncu yani 11. burun ameliyatı çok uzun süre önce de değildi. 2025'in Şubat ayında gerçekleşen 11. ameliyatı 12.'nin takip ettiği ortaya çıktı!
Artık uğraşmasın doktorlar, oraya bir havuç taksın
1.71 boyuyla ve bitmeyen burun ameliyatlarıyla ayrı gündeme oturuyor. Abi burnunda ne var bunun doktoru aciklasın, psikolojik vaka olmuş bu durum