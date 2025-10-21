onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Nursema'yı Aldattığı Yetmezmiş Gibi Metresinden Ayrılma Sebebi de Çıldırttı

Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Nursema'yı Aldattığı Yetmezmiş Gibi Metresinden Ayrılma Sebebi de Çıldırttı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.10.2025 - 18:58

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda yine Nursema'nın aldatılma senaryosunu izliyoruz. Firaz, yaşadığı travmatik olayların ardından bir türlü toparlayamayan Nursema'yı aldatırken geçtiğimiz bölüm metresinden 'Nursema kendisini düzeltiyor' diyerek ayrılma kararı aldı. Söz konusu gelişme seyirciyi resmen çileden çıkardı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun en nefret edilen karakterlerinin başında ne yazık ki Firaz yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun en nefret edilen karakterlerinin başında ne yazık ki Firaz yer alıyor.

3. sezonda uğruna şiirler okuyup şarkılar söylediğimiz Firaz, şimdilerde bambaşka birisi oldu çıktı! Nursema'yı imam İlhami'den ayırarak kaçıran Firaz, Nursema'nın yaşadığı travmaların ardından ona destek olmak yerine kendisine metres tutmuş. 

Seyirciler olarak Firaz'ın metresi olduğu gerçeği uzun süre idrak etmek istemesek de sonunda bu gerçekle yüzleştik. Fakat tam bu esnada dizide 'yok artık' dedirten bir başka detay oldu. Nursema'nın psikolojik destek görmesi ve Firaz'la arasını düzeltme çabalarının ardından Firaz, gizli sevgilisi Demet'ten 'Nursema kendisini düzeltiyor' diyerek ayrılma kararı aldı. Özrü kabahatinden büyük dedirten bir skandala imza atan Firaz için yazılan bu senaryo ise Kızılcık Şerbeti seyircisini iyice delirtti ve tepkiler gecikmedi.

Peki, siz bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki, siz bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
