Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Nursema'yı Aldattığı Yetmezmiş Gibi Metresinden Ayrılma Sebebi de Çıldırttı

3. sezonda uğruna şiirler okuyup şarkılar söylediğimiz Firaz, şimdilerde bambaşka birisi oldu çıktı! Nursema'yı imam İlhami'den ayırarak kaçıran Firaz, Nursema'nın yaşadığı travmaların ardından ona destek olmak yerine kendisine metres tutmuş.

Seyirciler olarak Firaz'ın metresi olduğu gerçeği uzun süre idrak etmek istemesek de sonunda bu gerçekle yüzleştik. Fakat tam bu esnada dizide 'yok artık' dedirten bir başka detay oldu. Nursema'nın psikolojik destek görmesi ve Firaz'la arasını düzeltme çabalarının ardından Firaz, gizli sevgilisi Demet'ten 'Nursema kendisini düzeltiyor' diyerek ayrılma kararı aldı. Özrü kabahatinden büyük dedirten bir skandala imza atan Firaz için yazılan bu senaryo ise Kızılcık Şerbeti seyircisini iyice delirtti ve tepkiler gecikmedi.