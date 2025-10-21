Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Nursema'yı Aldattığı Yetmezmiş Gibi Metresinden Ayrılma Sebebi de Çıldırttı
Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda yine Nursema'nın aldatılma senaryosunu izliyoruz. Firaz, yaşadığı travmatik olayların ardından bir türlü toparlayamayan Nursema'yı aldatırken geçtiğimiz bölüm metresinden 'Nursema kendisini düzeltiyor' diyerek ayrılma kararı aldı. Söz konusu gelişme seyirciyi resmen çileden çıkardı.
Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun en nefret edilen karakterlerinin başında ne yazık ki Firaz yer alıyor.
Peki, siz bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
