56 Ülkede Zirveye Oynuyor: Netflix'in Yeni Türk Dizisi Dünya Çapında Övgü Topluyor!

8 bölümden oluşan dizi, Netflix'in küresel listesinde 4. sırada yer alırken; Avusturya, İtalya, Brezilya, İspanya ve Yunanistan gibi 56 ülkede de en çok izlenen 10 yapım arasına girdi.

Amerikan eğlence ve popüler kültür sitesi Decider, Enfes Bir Akşam'ı 'Eski tarz bir Türk dizisi. Bol rekabet, entrika, cinsel gerilim ve duygusal tansiyonla dolu klasik bir pembe dizi tadında. Göz alıcı sahneler, teknelerde geçen çekimler... Bir diziden daha ne istenir ki?' diye tanımladı.

US Magazine, Aslı Enver'in karakterini öne çıkararak şu yorumu yaptı: