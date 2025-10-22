56 Ülkede Zirveye Oynuyor: Netflix'in Yeni Türk Dizisi Dünya Çapında Övgü Topluyor!
Aslı Enver ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Enfes Bir Akşam Netflix'te yayınlandı. Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi konumundaki Enfes Bir Akşam'da Aslı Enver, aile servetini koruma mücadelesi veren Nihal'i canlandırıyor. Dizi, uluslararası eleştirmenlerce 'eski tarz, bol entrikalı bir aşk hikayesi' olarak tanımlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'te yayınlanan Enfes Bir Akşam, Aslı Enver ve Engin Akyürek'i buluşturdu ve kısa sürede büyük bir ilgi gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enfes Bir Akşam, 56 ülkede ilk 10'a girmeyi başardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın