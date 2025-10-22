onedio
56 Ülkede Zirveye Oynuyor: Netflix'in Yeni Türk Dizisi Dünya Çapında Övgü Topluyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.10.2025 - 15:02

Aslı Enver ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Enfes Bir Akşam Netflix'te yayınlandı. Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi konumundaki Enfes Bir Akşam'da Aslı Enver, aile servetini koruma mücadelesi veren Nihal'i canlandırıyor. Dizi, uluslararası eleştirmenlerce 'eski tarz, bol entrikalı bir aşk hikayesi' olarak tanımlanıyor.

Netflix'te yayınlanan Enfes Bir Akşam, Aslı Enver ve Engin Akyürek'i buluşturdu ve kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan ve Uluç Bayraktar'ın yönettiği dizide Aslı Enver Nihal'i, Engin Akyürek ise Osman'ı canlandırıyor. Nihal köklü bir denizci ailesinin varisi ve eski zengin sınıfın temsilcisi bir diplomat, Osman ise sıfırdan servetini yaratmış, hırslı bir iş insanı olarak karşımıza çıkıyor.

Enfes Bir Akşam, 56 ülkede ilk 10'a girmeyi başardı.

8 bölümden oluşan dizi, Netflix'in küresel listesinde 4. sırada yer alırken; Avusturya, İtalya, Brezilya, İspanya ve Yunanistan gibi 56 ülkede de en çok izlenen 10 yapım arasına girdi. 

Amerikan eğlence ve popüler kültür sitesi Decider, Enfes Bir Akşam'ı 'Eski tarz bir Türk dizisi. Bol rekabet, entrika, cinsel gerilim ve duygusal tansiyonla dolu klasik bir pembe dizi tadında. Göz alıcı sahneler, teknelerde geçen çekimler... Bir diziden daha ne istenir ki?' diye tanımladı.

US Magazine, Aslı Enver'in karakterini öne çıkararak şu yorumu yaptı:

'Nihal, Enfes Bir Akşam'ın kalbi ve ruhu. Fransa'dan İstanbul'a dönüş sahnesinde ketum ve mesafeli görünse de üzerindeki koyu renk paltoyu çıkarıp eski bir sürat teknesini tamir etmeye başladığında asıl karakterini görüyoruz. Başroller arasındaki kimya göz kamaştırıcı. Kadın başrol tam bir cazibe merkezi. Aralarındaki dinamik, diziye hem klasik hem modern bir yoğunluk kazandırıyor. Aşklarına ve çevresindeki güç savaşına siz de kapılıyorsunuz.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
