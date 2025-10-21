Ödüllü "Derûn" Filmi 24 Ekim’de Sinemalarda!
Uluslararası festivallerden 20’nin üzerinde ödülle dönen Derûn, 24 Ekim’de sinemalarda gösterime giriyor. Müge Uğurlar’ın yönetmenliğini üstlendiği film, Mevlana’nın “Padişah ve Cariye” hikayesinden ilham alarak insanın iç dünyasına, aşkın ve affetmenin gücüne odaklanıyor. Karadeniz’in doğasında geçen hikaye, izleyiciye sade ama derin bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SBS Medya imzalı, yapımcılığını Müge Uğurlar ve Emre Balık’ın üstlendiği Derûn, 24 Ekim’de vizyona giriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya çapında yankı uyandıran Derûn, uluslararası festival yolculuğunu 20’den fazla ödülle taçlandırarak Türkiye sineması adına gurur verici bir başarıya imza attı.
Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi’sindeki “Padişah ve Cariye” kıssasından esinlenen Derûn, insan ruhunun en gizli katmanlarına uzanan bir anlatı kuruyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın