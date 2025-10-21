onedio
Ödüllü "Derûn" Filmi 24 Ekim’de Sinemalarda!

Ödüllü "Derûn" Filmi 24 Ekim’de Sinemalarda!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.10.2025 - 18:07

Uluslararası festivallerden 20’nin üzerinde ödülle dönen Derûn, 24 Ekim’de sinemalarda gösterime giriyor. Müge Uğurlar’ın yönetmenliğini üstlendiği film, Mevlana’nın “Padişah ve Cariye” hikayesinden ilham alarak insanın iç dünyasına, aşkın ve affetmenin gücüne odaklanıyor. Karadeniz’in doğasında geçen hikaye, izleyiciye sade ama derin bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.

SBS Medya imzalı, yapımcılığını Müge Uğurlar ve Emre Balık’ın üstlendiği Derûn, 24 Ekim’de vizyona giriyor.

Yönetmen koltuğunda ilk uzun metrajına imza atan Müge Uğurlar otururken, senaryoyu Makbule Kosif kaleme aldı. Görüntü yönetmenliğinde ise ustalığıyla tanınan Sami Saydan yer alıyor.

Dünya çapında yankı uyandıran Derûn, uluslararası festival yolculuğunu 20’den fazla ödülle taçlandırarak Türkiye sineması adına gurur verici bir başarıya imza attı.

Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından çekimleri tamamlanan film, Karadeniz’in dört mevsimlik büyüleyici atmosferini perdeye taşıyor. Görsel şiirselliğiyle dikkat çeken yapım, doğayı bir karakter gibi hikayeye işleyerek izleyiciye hem görsel hem duygusal anlamda derin bir deneyim sunuyor.

Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi’sindeki “Padişah ve Cariye” kıssasından esinlenen Derûn, insan ruhunun en gizli katmanlarına uzanan bir anlatı kuruyor.

Karadeniz’in ıssız kıyılarında kırk yıldır inzivada yaşayan Marife’nin geçmişiyle yüzleşme hikayesi, aşkın dönüştürücü gücünü, affetmenin dinginliğini ve insanın kendiyle barışma sürecini derin bir iç yolculuğa dönüştürüyor.

Ruhun derinliklerine inen bir sinema deneyimi arayanlar için Derûn, 24 Ekim’de sinemalarda.

