Eleştirmenler Burun Kıvırdı, İzleyici Bayıldı: Netflix’in French Lover’ı Haftanın Favorisi

İzleme listelerinde yukarı tırmanan film, ağızdan ağıza yayılan övgülerle ivme kazanıyor. Yorumlardan birkaçı şöyle 👇

Birkaç saatliğine içinde kaybolabileceğiniz keyifli bir aşk hikayesi. Kadın başrolün sade ama etkileyici performansı çok hoşuma gitti. Basit ama içten bir film. Yer yer komik, genel olarak çok keyifli.

Biraz Özel Bir Kadın (Pretty Woman) havası var ama 2025 versiyonu gibi. Evet, biraz inandırıcılıktan uzak ama çok tatlı. Bayıldım. Netflix böyle filmlerden daha sık yapmalı.

Çok komik, çok sevimli, biraz da klişe ama tam anlamıyla sıcacık bir film. Ayrıca Omar Sy var, daha ne olsun?