Eleştirmenler Burun Kıvırdı, İzleyici Bayıldı: Netflix’in French Lover’ı Haftanın Favorisi
Netflix’in yeni romantik komedisi French Lover, kafaları karıştırdı. Eleştirmenler mesafeli dursa da izleyiciler filmi keyifli buldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan yorumlar, yapımı hafta sonu listelerinin başına taşıdı. Kısacası eleştirmenlerin burun kıvırdığı film, izleyicilerin kalbini kazanmayı başardı.
Kaynak: Independent
26 Eylül’de Netflix’te yayınlanan French Lover, profesyonel eleştirmenlerden ortalama - düşük puanlar topladı.
Seyirci tarafında ise dediğimiz gibi tablo bambaşka.
