Eleştirmenler Burun Kıvırdı, İzleyici Bayıldı: Netflix’in French Lover’ı Haftanın Favorisi

Elif Sude Yenidoğan
21.10.2025 - 12:53

Netflix’in yeni romantik komedisi French Lover, kafaları karıştırdı. Eleştirmenler mesafeli dursa da izleyiciler filmi keyifli buldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan yorumlar, yapımı hafta sonu listelerinin başına taşıdı. Kısacası eleştirmenlerin burun kıvırdığı film, izleyicilerin kalbini kazanmayı başardı.

26 Eylül’de Netflix’te yayınlanan French Lover, profesyonel eleştirmenlerden ortalama - düşük puanlar topladı.

Buna rağmen izleyiciler filmin “tatlı ve içten” tonunu öne çıkarmak istedi. Hikayede Omar Sy, ünlü ama bezgin bir oyuncu Abel’i canlandırıyor; yolunun, geçimini zor sağlayan garson Marlon ile kesişmesi beklenmedik bir aşka dönüşüyor.

Seyirci tarafında ise dediğimiz gibi tablo bambaşka.

İzleme listelerinde yukarı tırmanan film, ağızdan ağıza yayılan övgülerle ivme kazanıyor. Yorumlardan birkaçı şöyle 👇

Birkaç saatliğine içinde kaybolabileceğiniz keyifli bir aşk hikayesi. Kadın başrolün sade ama etkileyici performansı çok hoşuma gitti. Basit ama içten bir film. Yer yer komik, genel olarak çok keyifli.

Biraz Özel Bir Kadın (Pretty Woman) havası var ama 2025 versiyonu gibi. Evet, biraz inandırıcılıktan uzak ama çok tatlı. Bayıldım. Netflix böyle filmlerden daha sık yapmalı.

Çok komik, çok sevimli, biraz da klişe ama tam anlamıyla sıcacık bir film. Ayrıca Omar Sy var, daha ne olsun?

Elif Sude Yenidoğan
