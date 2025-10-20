Emma Stone’un Bugonia Filminin Özel Gösterimine Sadece Keller Giriş Yapabilecek
Emma Stone’un Bugonia filmi Los Angeles’ta özel gösterimle izleyiciyle buluşacak. Ancak özel gösterime katılım sağlayabilmek için ilginç bir kural var: “Kel olmayan giremez!” Nasıl dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31 Ekim’de vizyona girecek olan film, 20 Ekim'de Los Angeles'taki Culver Tiyatrosu'nda özel gösterimle izleyiciyle buluşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmde Emma Stone’un saçlarının tıraş edilmesiyle olaylar şekilleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın