Emma Stone’un Bugonia Filminin Özel Gösterimine Sadece Keller Giriş Yapabilecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.10.2025 - 15:59

Emma Stone’un Bugonia filmi Los Angeles’ta özel gösterimle izleyiciyle buluşacak. Ancak özel gösterime katılım sağlayabilmek için ilginç bir kural var: “Kel olmayan giremez!” Nasıl dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

31 Ekim’de vizyona girecek olan film, 20 Ekim'de Los Angeles'taki Culver Tiyatrosu'nda özel gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Giriş yapmak isteyenlerin ise kel olması gerekiyor. Aksi takdirde özel gösterime giremeyecekler. Saçını kestirmeyi kabul edenler içinse 18.00-20.00 saatleri arasında berber hizmeti olacak.

Filmde Emma Stone’un saçlarının tıraş edilmesiyle olaylar şekilleniyor.

Çünkü kendisinin bir uzaylı olduğuna inanıldığı için saçları tıraş ediliyor. Şimdiden epey konuşulan film gişede de yoğum ilgi görecek gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

