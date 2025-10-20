Başroller Benzetilmemişti: Adile Naşit’in Filmi “Adile”nin Afişi Yayınlandı
Bir dönemlerin efsanesi Adile Naşit’in hayatının film olacağı duyurulmuştu. Usta yönetmen Çağan Irmak’ın yöneteceği film için heyecan doruktayken geçtiğimiz hafta ilk kareler paylaşılmıştı. Ancak sosyal medya kullanıcıları oyuncuları gerçek hallerine benzetemediklerini dile getirmişti.
Şimdiyse filmin afişi yayınlandı. Gelin birlikte görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz hafta kıyas yapılan kareler bu şekildeydi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adile filmi 5 Aralık’ta vizyona girecek. İşte afişi 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın