Başroller Benzetilmemişti: Adile Naşit’in Filmi “Adile”nin Afişi Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
20.10.2025 - 14:35

Bir dönemlerin efsanesi Adile Naşit’in hayatının film olacağı duyurulmuştu. Usta yönetmen Çağan Irmak’ın yöneteceği film için heyecan doruktayken geçtiğimiz hafta ilk kareler paylaşılmıştı. Ancak sosyal medya kullanıcıları oyuncuları gerçek hallerine benzetemediklerini dile getirmişti.

Şimdiyse filmin afişi yayınlandı. Gelin birlikte görelim!

Adile Naşit’i Meltem Kaplan canlandırıyor. Münir Özkul’u ise Levent Can. Film için tüm çalışmalar titizlikle sürdürülmüştü şimdiyse vizyon tarihi için geri sayım başladı.

Adile filmi 5 Aralık’ta vizyona girecek. İşte afişi 👇

Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde BKM yapımı bir iş olacağından bizler sevileceğini düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Yorum Yazın