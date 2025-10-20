onedio
Yeni Öneri Vakti: Netflix’in 100 Tam Puanlı Yeni Savaş Filmi Seyirciyi Sarsarak Zirveye Yerleşti

Elif Sude Yenidoğan
20.10.2025 - 15:24

Savaş filmlerine yeni eklenen Nr. 24 eleştirmenlerden 100 tam puan alarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada kısa sürede trend olan yapım, hafta sonu izleme listelerinin başına yerleşti. Kısacası “izlemeden geçilmez” diye not düşenlerin sayısı hızla artıyor. Gelin birlikte detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Independent’ta yer alan haberine göre Nr. 24, 11 eleştirmenden 100 üzerinden 100 aldı.

Aynı zamanda IMDb gibi sitelerde de günden güne puanı artmakta. 

Uzun zamandır izlediğim en iyi film. Güçlü, sarsıcı, etkileyici.

Duygularınızı acımasız gerçeklikle harmanlayan, çok iyi işlenmiş bir film. Bugün bulunduğumuz noktaya gelmek için bazı insanların nasıl acı çektiğini gösteriyor. Genel olarak izlediğim en iyi filmlerden biri.

Peki ya Nr. 24 filminin konusu ne?

İkinci Dünya Savaşı’nın eşiğinde genç Gunnar Sonsteby, ülkesini işgal eden Nazi Almanyası’na karşı direnişe katılır ve “Numara 24” kod adıyla Oslo Grubu’nun en önemli isimlerinden biri haline gelir. Direnişçilerle birlikte demiryolları, araçlar ve teçhizata yönelik sabotajlar planlayıp uygular; Gestapo’nun takibinden kıl payı kurtulduğu anlar ise git gide artar. Film, savaşın ortasındaki bu operasyonları romantize etmeden gösterirken Gunnar’ın doğru–yanlış ikilemleriyle yüzleşmesini öne çıkarır.

