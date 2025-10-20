Yeni Öneri Vakti: Netflix’in 100 Tam Puanlı Yeni Savaş Filmi Seyirciyi Sarsarak Zirveye Yerleşti
Savaş filmlerine yeni eklenen Nr. 24 eleştirmenlerden 100 tam puan alarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada kısa sürede trend olan yapım, hafta sonu izleme listelerinin başına yerleşti. Kısacası “izlemeden geçilmez” diye not düşenlerin sayısı hızla artıyor. Gelin birlikte detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Independent’ta yer alan haberine göre Nr. 24, 11 eleştirmenden 100 üzerinden 100 aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki ya Nr. 24 filminin konusu ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın