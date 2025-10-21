Euphoria 3. Sezon Kadrosu Açıklandı: 18 Yeni İsimle Geri Dönüyor
Euphoria’nın yeni sezonu için beklenen kadro haberi sonunda geldi. 25 Emmy adaylığı ve 9 ödülle anılan dizi, üçüncü sezonda tam 18 yeni oyuncuyla geri dönüyor. Kadroda Natasha Lyonne, Colleen Camp, Eli Roth ve Danielle Deadwyler gibi güçlü isimler var. Televizyon dünyasından tanıdık pek çok yüz de ekibe katılıyor. Yapım, 2026 baharı için planlanıyor.
Euphoira 2022’de final yapan ikinci sezonun ardından uzun bir ara vermişti.
Hayranlar şimdiden heyecanlı!
