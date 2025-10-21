onedio
Euphoria 3. Sezon Kadrosu Açıklandı: 18 Yeni İsimle Geri Dönüyor

Euphoria 3. Sezon Kadrosu Açıklandı: 18 Yeni İsimle Geri Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.10.2025 - 11:58

Euphoria’nın yeni sezonu için beklenen kadro haberi sonunda geldi. 25 Emmy adaylığı ve 9 ödülle anılan dizi, üçüncü sezonda tam 18 yeni oyuncuyla geri dönüyor. Kadroda Natasha Lyonne, Colleen Camp, Eli Roth ve Danielle Deadwyler gibi güçlü isimler var. Televizyon dünyasından tanıdık pek çok yüz de ekibe katılıyor. Yapım, 2026 baharı için planlanıyor.

Euphoira 2022'de final yapan ikinci sezonun ardından uzun bir ara vermişti.

Euphoira 2022’de final yapan ikinci sezonun ardından uzun bir ara vermişti.

Yeni sezonda Kwame Patterson (The Wire), Madison Thompson (Ozark), Sam Trammell (True Blood), Rebecca Pidgeon (The Unit) ve eski NFL yıldızı Matthew Willig kadroda yer alıyor. Genç isimler cephesinde ise Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian ve Jessica Blair Herman öne çıkıyor. Daha önce duyurulan yıldızlar arasında Sharon Stone ve Rosalia bulunuyor; onlara Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hebert, Anna Van Patten ve Asante Blackk eşlik ediyor. Ana ekip de geri dönüyor: Zendaya, Jacob Elordi, Alexa Demie, Hunter Schafer, Colman Domingo, Maude Apatow, Eric Dane, Martha Kelly, Chloe Cherry ve Sydney Sweeney üçüncü sezonda da var.

Hayranlar şimdiden heyecanlı!

Hayranlar şimdiden heyecanlı!

Üçüncü sezon 8 bölüm olarak planlanıyor. Hikaye 5 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak; karakterler artık liseden mezun, başka hayatlara savrulmuş durumda. Euphoria, genişleyen evreni ve yeni oyuncu kadrosuyla, dönüş haftasında yine gündemin ilk sıralarına oynamaya hazırlanıyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
