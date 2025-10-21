Euphoria 3. Sezon Kadrosu Açıklandı: 18 Yeni İsimle Geri Dönüyor

Yeni sezonda Kwame Patterson (The Wire), Madison Thompson (Ozark), Sam Trammell (True Blood), Rebecca Pidgeon (The Unit) ve eski NFL yıldızı Matthew Willig kadroda yer alıyor. Genç isimler cephesinde ise Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian ve Jessica Blair Herman öne çıkıyor. Daha önce duyurulan yıldızlar arasında Sharon Stone ve Rosalia bulunuyor; onlara Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hebert, Anna Van Patten ve Asante Blackk eşlik ediyor. Ana ekip de geri dönüyor: Zendaya, Jacob Elordi, Alexa Demie, Hunter Schafer, Colman Domingo, Maude Apatow, Eric Dane, Martha Kelly, Chloe Cherry ve Sydney Sweeney üçüncü sezonda da var.