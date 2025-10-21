Eşref Rüya'ya İntihal Davası Açılmıştı: Dehşet Bey'in Senaristi İddialar Hakkında Açıklama Yaptı
Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un paylaştığı Dehşet Bey filminin galası dün akşam yapıldı. Murat Menteş'in senaristliğini üstlendiği film, Eşref Rüya ile davalık olmuştu. Murat Menteş, Dehşet Bey filmine ait senaryonun, Eşref Rüya dizisinde izinsiz kullanıldığını iddia ederek TİMS&B ve dizinin senaristi Ethem Özışık hakkında telif ve intihal davası açmıştı.
Murat Menteş, intihal davası hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Gece Muhabiri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerini Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'un paylaştığı Dehşet Bey filminin galası dün akşam yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dehşet Bey senaristi Murat Menteş, senaryonun izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya'ya intihal davası açmıştı.
Murat Menteş'in açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın