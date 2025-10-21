onedio
Eşref Rüya'ya İntihal Davası Açılmıştı: Dehşet Bey'in Senaristi İddialar Hakkında Açıklama Yaptı

Eşref Rüya'ya İntihal Davası Açılmıştı: Dehşet Bey'in Senaristi İddialar Hakkında Açıklama Yaptı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.10.2025 - 09:43

Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un paylaştığı Dehşet Bey filminin galası dün akşam yapıldı. Murat Menteş'in senaristliğini üstlendiği film, Eşref Rüya ile davalık olmuştu. Murat Menteş, Dehşet Bey filmine ait senaryonun, Eşref Rüya dizisinde izinsiz kullanıldığını iddia ederek TİMS&B ve dizinin senaristi Ethem Özışık hakkında telif ve intihal davası açmıştı.

Murat Menteş, intihal davası hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Gece Muhabiri

Başrollerini Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'un paylaştığı Dehşet Bey filminin galası dün akşam yapıldı.

Başrollerini Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'un paylaştığı Dehşet Bey filminin galası dün akşam yapıldı.

Amazon Prime'da yayınlanacak film, Murat Menteş’in yazdığı ve Kutlukhan Perker'in çizdiği aynı adlı çizgi romanından beyaz perdeye uyarlandı. Filmin galası da büyük ilgi gördü.

Dehşet Bey senaristi Murat Menteş, senaryonun izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya'ya intihal davası açmıştı.

Dehşet Bey senaristi Murat Menteş, senaryonun izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya'ya intihal davası açmıştı.

Dehşet Bey filminin galasında konuşan senarist Murat Menteş, açtığı davanın aksi yönünde ortaya atılan Dehşet Bey'in Eşref Rüya senaryosundan esinlendiği iddialara yanıt verdi. Davanın hukuki sürecinden bahseden Murat Menteş, Dehşet Bey'in senaryosunun tamamen özgün olduğunu dile getirdi.

Murat Menteş'in açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:

