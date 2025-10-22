Direk Dansçılarının Hikayesinin Anlatılacağı Sultana Filminin Kadrosuna Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!
7 direk dansçı kadının hikayesinin anlatılacağı Sultana filmi için hazırlıklar sürüyor. Ay sonunda sete çıkacak filmin kadrosu da büyük oranda şekillendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre filme, Sultana adlı mekanın sahibi olan Bekir'in sağ kolu olarak ünlü bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sultana filmine Taro Emir Tekin dahil oldu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
