Direk Dansçılarının Hikayesinin Anlatılacağı Sultana Filminin Kadrosuna Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

Direk Dansçılarının Hikayesinin Anlatılacağı Sultana Filminin Kadrosuna Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.10.2025 - 09:32

7 direk dansçı kadının hikayesinin anlatılacağı Sultana filmi için hazırlıklar sürüyor. Ay sonunda sete çıkacak filmin kadrosu da büyük oranda şekillendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre filme, Sultana adlı mekanın sahibi olan Bekir'in sağ kolu olarak ünlü bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

7 direk dansçısı kadının hikayesini konu alacak Sultana filmi ay sonu sete çıkıyor.

7 direk dansçısı kadının hikayesini konu alacak Sultana filmi ay sonu sete çıkıyor.

Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Rojbin Erden, Seray Kaya, Şirin Sultan Saldamlı, Begüm Akkaya ve Itır Esen'in rol alacağı filmle ilgili çalışmalar sürüyor. Filme birbirinden ünlü isimler dahil olmaya devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sultana filmine Taro Emir Tekin dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sultana filmine Taro Emir Tekin dahil oldu.

Erdi Işık’ın yazdığı filmde Çağlar Çorumlu (Bekir), Sultana adlı mekanın sahibini canlandıracak. Taro Emir Tekin ise Bekir'in sağ kolu Arif'e hayat verecek ve gece kulübünün içişlerini denetleyecek.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın