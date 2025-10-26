Taşacak Bu Deniz'e Başlayan Ece Erken, Kızılcık Şerbeti'ni Fena Gömdü
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, henüz 3. bölümüyle fırtına gibi esmeye başladı. Cuma akşamlarının galibi Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden Taşacak Bu Deniz seyirci tarafından övgüyle bahsedilirken geçmişte Kızılcık Şerbeti seyircisi olduğunu bildiğimiz Ece Erken, eski dizisini gömüp Taşacak Bu Deniz'e özgüler yağdırdı.
Geçtiğimiz sezonlarda Kızılcık Şerbeti'nin en büyük fanlarından olan Ece Erken, cuma akşamı için tercihini değiştirdi.
Ece Erken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
