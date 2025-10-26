onedio
Taşacak Bu Deniz'e Başlayan Ece Erken, Kızılcık Şerbeti'ni Fena Gömdü

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 09:14

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, henüz 3. bölümüyle fırtına gibi esmeye başladı. Cuma akşamlarının galibi Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden Taşacak Bu Deniz seyirci tarafından övgüyle bahsedilirken geçmişte Kızılcık Şerbeti seyircisi olduğunu bildiğimiz Ece Erken, eski dizisini gömüp Taşacak Bu Deniz'e özgüler yağdırdı.

Geçtiğimiz sezonlarda Kızılcık Şerbeti'nin en büyük fanlarından olan Ece Erken, cuma akşamı için tercihini değiştirdi.

Kızılcık Şerbeti'ni reyting sıralamasındaki tahtından eden Taşacak Bu Deniz dizisini izlemeye başlayan Erken, yeni diziyi herkes gibi çok beğendi. Kızılcık Şerbeti'nin çorbaya dönen senaryosunu eleştiren Erken, yaptığı Instagram paylaşımıyla Taşacak Bu Deniz'i övmelere doyamadı.

Ece Erken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Taşacak Bu Deniz dizisinin çalışanları, kadrosu, emek veren herkese bir izleyici olarak çok teşekkürler 🙏🏻 Kızılcık Şerbeti kabusundan, rezaletinden, iğrenç senaryosundan bizi kurtardığınız için ne kadar teşekkür etsek az 🤫 ohhhh beee 😍'

