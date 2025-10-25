Dudak Uçuklatan Fiyat: Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı Dizisinden Aldığı Ücret İfşa Oldu!
ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Barış Arduç'un aldığı bölüm başı ücret belli oldu. Müge Dağıstanlı, alınan ücretleri ifşa etti. Barış Arduç'un 13 bölüm parasını peşin alması dikkat çekti. İşte Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı'dan aldığı iddia edilen dudak uçuklatan ücret...
KAYNAK: Müge Dağıstanlı/ Yeniçağ Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrolleri Hande Erçel ve Barış Arduç'un bölüm başı ücreti ifşa oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asıl şaşırtan detay ise Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı'dan tam 13 bölüm ücretini peşin alması oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın