Dudak Uçuklatan Fiyat: Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı Dizisinden Aldığı Ücret İfşa Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.10.2025 - 13:00

ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Barış Arduç'un aldığı bölüm başı ücret belli oldu. Müge Dağıstanlı, alınan ücretleri ifşa etti. Barış Arduç'un 13 bölüm parasını peşin alması dikkat çekti. İşte Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı'dan aldığı iddia edilen dudak uçuklatan ücret...

KAYNAK: Müge Dağıstanlı/ Yeniçağ Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrolleri Hande Erçel ve Barış Arduç'un bölüm başı ücreti ifşa oldu.

Yeniçağ Gazetesi'ne yazan Müge Dağıstanlı, Aşk ve Gözyaşı'nın bölüm başı maliyetinin 27 milyon TL olduğunu açıklarken başrollerin ücretini de yazmaktan geri kalmadı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre genç oyuncu Hande Erçel Aşk ve Gözyaşı dizisinden bölüm başı 1 milyon 750 TL kazanırken Barış Arduç'un kazancı 3.5 milyon TL!

Asıl şaşırtan detay ise Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı'dan tam 13 bölüm ücretini peşin alması oldu!

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Barış Arduç, 13 bölüm ücreti peşin alarak rekor kırdı. Arduç'un peşin aldığı ücret ise tam 45.5 milyon TL!

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
