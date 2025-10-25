Taşacak Bu Deniz, Şerbo'yu Fena Bitirdi: 24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
24 Ekim Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin yayınlandığı 24 Ekim Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Karadeniz dizisi damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, 3 kategoride de şov yaparak Kızılcık Şerbeti'nin 4 yıllık galibiyetini yerle bir etti.
İşte, 24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları...
24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu
24 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları
