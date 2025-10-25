onedio
Taşacak Bu Deniz, Şerbo'yu Fena Bitirdi: 24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Taşacak Bu Deniz, Şerbo'yu Fena Bitirdi: 24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.10.2025 - 11:54

24 Ekim Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin yayınlandığı 24 Ekim Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Karadeniz dizisi damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, 3 kategoride de şov yaparak Kızılcık Şerbeti'nin 4 yıllık galibiyetini yerle bir etti.

İşte, 24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları...

24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu

24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı, Ben Onun Annesiyim dizisinin ilk bölümüyle ekrana geldiği ve Aşk ve Gözyaşı'nın özel bölümünün gösterildiği 24 Ekim Cuma günü reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu diye merak ederken zirveye TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz oturdu.

Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de adeta şov yaptı ve inanılmaz bir yükseliş göstererek reyting birincisi oldu.

24 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları

24 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları

TOTAL

1.Taşacak Bu Deniz - 8.94

2.Arka Sokaklar - 6.24

3.Kızılcık Şerbeti - 5.93

14.Ben Onun Annesiyim - 2.35

AB

1.Taşacak Bu Deniz - 7.63

2.Kızılcık Şerbeti - 5.20

4.Arka Sokaklar - 3.20

14.Ben Onun Annesiyim - 1.75

ABC1

1.Taşacak Bu Deniz - 9.69

2.Kızılcık Şerbeti - 6.48

6.Arka Sokaklar - 4.37

16.Ben Onun Annesiyim -1.97

