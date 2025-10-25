Taşacak Bu Deniz, Şerbo'yu Fena Bitirdi: 24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı, Ben Onun Annesiyim dizisinin ilk bölümüyle ekrana geldiği ve Aşk ve Gözyaşı'nın özel bölümünün gösterildiği 24 Ekim Cuma günü reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu diye merak ederken zirveye TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz oturdu.

Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de adeta şov yaptı ve inanılmaz bir yükseliş göstererek reyting birincisi oldu.