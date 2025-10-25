Uzak Şehir, Eşref Rüya, Veliaht... Popüler Dizilerin Maliyet ve Bölüm Başı Ücretleri İfşa Oldu
Televizyonun en çok izlenen dizilerinin bölüm başı maliyeti açıklandı. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeni Çağ Gazetesi'ndeki köşesinde hem popüler dizilerin bölüm başı maliyetlerini hem de en çok konuşulan oyuncuların bölüm başı ücretlerini yazdı. Peki, en çok hangi oyuncular kazanıyor? İşte Müge Dağıstanlı'nın çok konuşulacak ücret iddiaları!
KAYNAK: Müge Dağıstanlı/ Yeniçağ Gazetesi
Uzak Şehir, Veliaht, Eşref Rüya, Aşk ve Gözyaşı son dönemin en popüler dizileri arasında yer alıyor.
A.B.İ dizisinin bölüm başı maliyeti tam 35 milyon TL!
Maliyet konusunda A.B.İ dizisini Eşref Rüya takip ediyor.
Reyting rekoru kıran Uzak Şehir'in bölüm başı maliyeti 22 milyon TL!
Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'ın bölüm başı maliyeti ise 20 milyon TL olarak açıklandı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
