Uzak Şehir, Eşref Rüya, Veliaht... Popüler Dizilerin Maliyet ve Bölüm Başı Ücretleri İfşa Oldu

yerli dizi Uzak Şehir Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.10.2025 - 13:33

Televizyonun en çok izlenen dizilerinin bölüm başı maliyeti açıklandı. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeni Çağ Gazetesi'ndeki köşesinde hem popüler dizilerin bölüm başı maliyetlerini hem de en çok konuşulan oyuncuların bölüm başı ücretlerini yazdı. Peki, en çok hangi oyuncular kazanıyor? İşte Müge Dağıstanlı'nın çok konuşulacak ücret iddiaları!

KAYNAK: Müge Dağıstanlı/ Yeniçağ Gazetesi

Uzak Şehir, Veliaht, Eşref Rüya, Aşk ve Gözyaşı son dönemin en popüler dizileri arasında yer alıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraoğlu'nun başrollerde yer aldığı A.B.İ dizisi de henüz yayınlanmadan sezonun en çok konuşulanları arasında bulunmayı başardı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde diziler hakkında en merak edilen detay olan ücretleri yazdı.

Popüler dizilerin bölüm başı maliyetini yazan Dağıstanlı, ayrıca başrol oyuncularının bölüm başı aldığını iddia ettiği ücretleri de açıkladı.

A.B.İ dizisinin bölüm başı maliyeti tam 35 milyon TL!

A.B.İ dizisi 35 milyon TL'lik maliyetle tüm diziler arasındaki en pahalı dizi olurken başrollerden Kenan İmirzalıoğlu 4.5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ise 2.5 milyon TL kazanacak.

Maliyet konusunda A.B.İ dizisini Eşref Rüya takip ediyor.

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'nın bölüm başı maliyeti 26 milyon TL olurken Çağatay Ulusoy'un kazancı 3 milyon 250 bin TL olarak açıklandı.

Dizinin Nisan'ı Demet Özdemir ise tam 2 milyon TL kazanıyor.

Reyting rekoru kıran Uzak Şehir'in bölüm başı maliyeti 22 milyon TL!

Başrol Ozan Akbaba bölüm başı 1.5 milyon TL kazanırken partneri Sinem Ünsal'ın kazancı 1 milyon TL.

Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'ın bölüm başı maliyeti ise 20 milyon TL olarak açıklandı.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı dizide Akınözü bölüm başı 1.5 milyon TL kazanırken Arıtürk 750 bin TL alıyor.

Peki siz bu ücret iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

