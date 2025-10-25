onedio
Taşacak Bu Deniz Ekibi, Reytinglerde Birinci Olmayı Horonla Kutladı

TRT yerli dizi Reyting Sonuçları
Esra Demirci
25.10.2025 - 14:36

TRT 1'in yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan 3. bölümüyle enfes bir reyting başarısı sergiledi. Tüm kategorilerde birinci sıraya yükselen Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm başarısını gören dizi ekibi bunu horonla kutladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle reyting şovu yaptı.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı dizi yayınlandığı günden beri gündemde düşmüyor. Cuma akşamlarının haftalardır tek galibi olan Kızılcık Şerbeti'ni alt eden Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de muazzam bir yükseliş yaşayarak reyting birincisi oldu.

Taşacak Bu Deniz ekibi reyting başarılarını horonla kutladı.

