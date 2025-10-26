ATV'nin İddialı Dizisi "A.B.İ"nin Kadrosuna İki Yeni Oyuncu Birden
ATV ekranlarında yayınlanacak olan A.B.İ dizisinin kadrosu şekilleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı diziye iki yeni oyuncu geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV ekranlarının yeni sezon için en merak edilen işlerinden A.B.İ için hazırlıklar devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yaren Yapıcı ve Nihal Koldaş, A.B.İ dizisinde rol alacak.
