ATV'nin İddialı Dizisi "A.B.İ"nin Kadrosuna İki Yeni Oyuncu Birden

ATV'nin İddialı Dizisi "A.B.İ"nin Kadrosuna İki Yeni Oyuncu Birden

Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 09:49

ATV ekranlarında yayınlanacak olan A.B.İ dizisinin kadrosu şekilleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı diziye iki yeni oyuncu geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV ekranlarının yeni sezon için en merak edilen işlerinden A.B.İ için hazırlıklar devam ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı dizi geçtiğimiz günlerde oyuncuların aldığı ücret iddialarıyla gündem olmuştu. Şimdi de Birsen Altuntaş'tan kadroyla alakalı bir duyuru geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre A.B.İ dizisine iki yeni oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yaren Yapıcı ve Nihal Koldaş, A.B.İ dizisinde rol alacak.

Genç oyuncu Yaren Yapıcı dizide Gülsüm karakterine hayat verirken Nihal Koldaş ise Kenan İmirzalıoğlu'nun karakteri Doğan’ın annesi Saadet Hancıoğlu’nu canlandıracak.

