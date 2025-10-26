onedio
200 Bin Dolardan Başlıyor: Cannes'daki Fuarda En Çok Satılan Yerli Diziler Belli Oldu

200 Bin Dolardan Başlıyor: Cannes'daki Fuarda En Çok Satılan Yerli Diziler Belli Oldu

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 12:08

Fransa-Cannes’da gerçekleşen TV fuarında en çok satılan yeni yapımlar belli oldu. Müge Dağıstanlı, Veliaht, Eşref Rüya ve Uzak Şehir'in yoğun talep gördüğünü açıkladı.

KAYNAK: Müge Dağıstanlı/ Yeniçağ Gazetesi

MIPCOM fuarında en çok satılan Türk dizileri açıklandı.

MIPCOM fuarında en çok satılan Türk dizileri açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde sevilen diziler ve ünlü isimlerin akın ettiği TV fuarında Türk dizileri rüzgarı esti. Fransa-Cannes’da gerçekleşen TV fuarında en çok satılan yeni yerli yapımları Müge Dağıstanlı açıkladı.

Müge Dağıstanlı, Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Veliaht dizilerinin yoğun talep gördüğünü açıkladı.

Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Veliaht dizileri MIPCOM fuarında en çok satılan Türk diziler oldu.

Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Veliaht dizileri MIPCOM fuarında en çok satılan Türk diziler oldu.

Müge Dağıstanlı, Türk dizilerinin bölüm başına 200 bin dolar ile 650 bin dolar arasında alıcı bulduğunu açıklarken alıcıların iki şeye dikkat ettiğinin altını çizdi. Onlar da dizinin 7’nin üzerinde reyting alması ve 26 bölüm yayınlanmış olması!

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
