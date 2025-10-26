200 Bin Dolardan Başlıyor: Cannes'daki Fuarda En Çok Satılan Yerli Diziler Belli Oldu
Fransa-Cannes’da gerçekleşen TV fuarında en çok satılan yeni yapımlar belli oldu. Müge Dağıstanlı, Veliaht, Eşref Rüya ve Uzak Şehir'in yoğun talep gördüğünü açıkladı.
KAYNAK: Müge Dağıstanlı/ Yeniçağ Gazetesi
MIPCOM fuarında en çok satılan Türk dizileri açıklandı.
Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Veliaht dizileri MIPCOM fuarında en çok satılan Türk diziler oldu.
