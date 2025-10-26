Show TV'nin Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'ın Yayın Günü Belli Oldu
Uzak Şehir'in ardından televizyondaki aşiret dizileri artmaya başladı. Bunlardan biri de Bereketli Topraklar oldu. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerde yer aldığı Bereketli Topraklar'ın yayın günü sonunda belli oldu. Peki, Bereketli Topraklar ne zaman yayınlanacak?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi başrollerde buluşturan, Süreç Film imzalı Bereketli Topraklar dizisinin yayın günü nihayet netleşti.
Bereketli Topraklar konusu nedir?

