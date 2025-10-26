onedio
Show TV'nin Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'ın Yayın Günü Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
26.10.2025 - 15:39

Uzak Şehir'in ardından televizyondaki aşiret dizileri artmaya başladı. Bunlardan biri de Bereketli Topraklar oldu. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerde yer aldığı Bereketli Topraklar'ın yayın günü sonunda belli oldu. Peki, Bereketli Topraklar ne zaman yayınlanacak?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi başrollerde buluşturan, Süreç Film imzalı Bereketli Topraklar dizisinin yayın günü nihayet netleşti.

Uzun süredir Çarşamba günü ekrana geleceği konuşulan yapım, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2 Kasım Pazar akşamı Show TV izleyicisiyle buluşacak.

Böylece dizi, güçlü rakipleri Teşkilat, Çarpıntı ve Sahtekarlar ile aynı gün reyting yarışına dahil olacak. Bereketli Topraklar’ın yeni fragmanının ise bu akşam paylaşılması bekleniyor.

Bereketli Topraklar konusu nedir?

Bereketli Topraklar, Adana’nın zenginlerinden Bereketoğlu ailesinin, yıllar önce Karahanlılar’la yapılan sessiz barışın ardından gelen tehditlerle yeniden sarsılmasını konu alıyor. Ömer, babası Rıza’nın ardından mirasını korumaya çalışırken, Karahanlılar’ın köklü statüsüyle hem güç dengelerini sarsıyor hem de aile sırlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şehre Savcı Nevin’in gelmesiyle adalet, hukuk ve aşk ekseninde iç içe girmiş çatışmalar başlıyor. Ömer’in hem ailesine hem de kendi vicdanına karşı sorumlulukları artarken, kimlerin dost kimlerin düşman olduğu netleşmeye başlıyor. Geçmişin gölgeleriyle bugün arasında sıkışan karakterler, büyük bir hesaplaşma atmosferinde birbirine kenetlense de kırılganlıklarını saklayamıyor.

