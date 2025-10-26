onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Çalışan Stilist, Sette Bir Gününü Paylaştı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 15:28

Kızılcık Şerbeti setinde stilist olarak çalışan Tuğba Gül isimli kadın, yayınladığı vlogla gündem oldu. Kızılcık Şerbeti setinde geçirdiği bir günde neler yaptığını yayınladı.

Her gün televizyonda izlediğimiz dizilerin perde arkasında pek çok çalışan var. Bunlardan biri de oyuncuların giyimlerinden sorumlu olan stilistler!

Kızılcık Şerbeti'nde stilist olarak çalışan Tuğba Gül isimli kadın, setteki bir gününü yayınladı. Sahneleri olan oyuncuların karakterlerine uygun kıyafet alışverişi yapıp sete götüren stilistin çalışma günü ve Kızılcık Şerbeti özel vlogu kısa sürede viral oldu.

