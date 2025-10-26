Kızılcık Şerbeti'nde Çalışan Stilist, Sette Bir Gününü Paylaştı
Kızılcık Şerbeti setinde stilist olarak çalışan Tuğba Gül isimli kadın, yayınladığı vlogla gündem oldu. Kızılcık Şerbeti setinde geçirdiği bir günde neler yaptığını yayınladı.
KAYNAK: tugbagul1_
Her gün televizyonda izlediğimiz dizilerin perde arkasında pek çok çalışan var. Bunlardan biri de oyuncuların giyimlerinden sorumlu olan stilistler!
